Haga Lyceum trekt ondanks (of dankzij) ophef tenminste 135 extra leerlingen

Leerlingen bij het Cornelius Haga Lyceum. Beeld Guus Dubbelman

Dit blijkt uit de uitslag van de Amsterdamse scholenmatching, die de Volkskrant heeft ingezien. Het is onbekend of zich door de ophef meer of juist minder leerlingen bij de school hebben aangemeld. Wel staat vast dat het er meer zijn dan vorig jaar, toen het Haga Lyceum er 84 Amsterdamse leerlingen bij kreeg.

Het totale aantal ‘gematchte’ leerlingen kan de komende week nog veranderen omdat de vereniging van Amsterdamse scholen nog een tweede ronde organiseert voor ouders en kinderen die toch ontevreden zijn over de school waarop zij zijn geplaatst.

Verdubbeling

De gemeente Amsterdam wil in afwachting van die tweede ronde niet op het aantal inschrijvingen reageren. Ook directeur-bestuurder Soner Atasoy van het Haga Lyceum wil geen waardeoordeel verbinden aan de uitslag van de matching.

Wel verwacht Atasoy dat het uiteindelijke aantal aanmeldingen voor volgend schooljaar nog zal toenemen, onder meer doordat tientallen kinderen uit andere gemeenten interesse in de school zouden hebben. ‘We denken rond de 190 leerlingen uit te komen’, zegt Atasoy. Daarmee zou het leerlingaantal van de omstreden school in één klap verdubbelen.

Dat is opmerkelijk. Begin maart waarschuwde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat ‘richtinggevende personen’ op de school ‘in een salafistische en radicale omgeving verkeerden’ en contact ‘zouden hebben onderhouden’ met de terroristische groepering ‘het Kaukasus Emiraat’. Met richtinggevende personen doelt de NCTV op Soner Atasoy en zijn broer Son Tekin, die beleidsmedewerker is op de school.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema eiste daarop het vertrek van de gebroeders Atasoy. Maar zij ontkennen alle aantijgingen, en gaan niet weg zolang er geen bewijs op tafel ligt. Ouders die hun kinderen al op de school hadden, ontvingen een brief met uitleg. Ze konden zich bij informatieavonden direct inschrijven op andere scholen. In de gemeenteraad en de Tweede Kamer klonk de roep de school te sluiten. Premier Rutte zei: ‘Ik zou m’n kind er niet heen sturen.’ Veel middelen om de school te sluiten heeft de overheid echter niet.

Moratorium

Nu blijkt dat er geen leegloop op gang is gekomen, en de school juist gestaag groeit, komt het conflict met de gemeente Amsterdam de komende maanden verder op scherp te staan. Het huidige schoolgebouw, een haastig neergezet prefabpand in Amsterdam-West, is berekend op circa tweehonderd leerlingen. Momenteel lopen er al 178 leerlingen rond.

De school overlegt al enige tijd over uitbreiding. Maar na de waarschuwingen van de NCTV piekert de gemeente er niet over om mee te werken. Sterker nog, de Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman (PvdA) kondigde na de waarschuwingen van de NCTV ‘een moratorium op alle mogelijke gemeentelijke subsidies en de verzoeken voor nieuwe huisvesting’ af.

Atasoy is al volop in de weer met juridische stappen tegen het moratorium. Hij stelt dat de gemeente drie weken geleden al een besluit had moeten nemen over de uitbreiding van de school en heeft een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente. Hij verwacht de komende dagen een kort geding aan te spannen. ‘Tenzij ze nog proberen ons tegemoet te komen. Dan komen we er nog wel uit.’

Zuiver juridisch gesproken lijkt de kwestie simpel. Wanneer een school uit haar voegen barst, moet de gemeente de huisvesting aanpassen. Maar de gemeente zal in de rechtszaal ongetwijfeld tegenwerpen dat de Onderwijsinspectie naar aanleiding van de ‘ernstige signalen’ een diepgravend onderzoek is gestart naar de school. Op last van onderwijsminister Arie Slob kijkt de de inspectie onder meer naar de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs, de veiligheid, het bestuur en de financiën van de school.

Onaangekondigd

De inspectie is inderdaad prominent aanwezig op het Haga Lyceum, constateerde de Volkskrant afgelopen weken tijdens verschillende bezoeken aan de school. In twee kamers op de eerste verdieping spreken de inspecteurs sinds begin deze maand met tientallen docenten, medewerkers, leerlingen en ouders. Ook voeren ze onaangekondigde lesbezoeken uit.

Buiten de school spreekt de inspectie met mensen die als externen bij de school betrokken zijn. De inspecteurs bestuderen ook de notulen van alle vergaderingen: die van het algemeen bestuur van de stichting, van het algemeen bestuur met het dagelijks bestuur, van de medezeggenschapsraad. ‘En ze draaien elk bonnetje tien keer om’, zegt Atasoy.

Volgens de directeur-bestuurder blijven de inspecteurs nog tot eind april dagelijks de school bezoeken. De inspectie wil dat ontkennen noch bevestigen. Wel bevestigt de woordvoerder van de inspectie dat het eindrapport over het Haga Lyceum in juni verwacht wordt.

Haastwerk

De kans is dus aanwezig dat de rechter komende weken besluit dat de gemeente in afwachting van het inspectieonderzoek geen haast hoeft te maken met het bouwen van extra schoolruimte. Mocht dat onderzoek uiteindelijk geen aanknopingspunten bieden om de school te sluiten, dan zal er in de loop van de zomer met stoom en kokend water gebouwd moeten worden. Aan dergelijk haastwerk is de school inmiddels wel gewend. In 2017 kreeg de leiding twee weken voor het nieuwe schooljaar de sleutels van het huidige pand.

Een andere mogelijkheid is dat de gemeente, die eerder al probeerde met vertragingstactieken de komst van de school tegen te houden, de huisvesting niet af zal krijgen voor het nieuwe schooljaar. Met als uitkomst dat veel leerlingen die zich nu hebben ingeschreven noodgedwongen naar een andere school overstappen.

Dat zou een stevige tegenslag zijn voor het Cornelius Haga Lyceum, maar het hoeft niet fataal te zijn. Volgens het ministerie van Onderwijs moet de school pas op 1 oktober 2024 voldoen aan de opheffingsnorm. Op dat moment – of in een van de drie voorgaande jaren – moeten er minstens 488 leerlingen ingeschreven staan.

Bijna alle Amsterdamse leerlingen naar school uit hun top-5 Ruim 83 procent van de Amsterdamse achtstegroepers kan volgend jaar beginnen op de school van hun voorkeur. 98,2 procent is ingedeeld op een school uit hun top-5. Vijf leerlingen zijn voorlopig nog nergens geplaatst. Dat heeft de Amsterdamse vereniging van middelbare scholen (OSVO) donderdag bekend gemaakt. De Amsterdamse scholenmatching is jaarlijks een spannend proces voor duizenden Amsterdamse achtstegroepers en hun ouders. Omdat populaire scholen vaak ruim overtekend zijn, geven kinderen een top-12 op. Op basis van een loting worden zij vervolgens ingedeeld. De OSVO is tevreden over de uitslag dit jaar. ‘Die is een fractie minder goed gelukt dan vorig jaar, maar er waren ook iets meer kinderen om in te delen’, aldus OSVO-voorzitter Rob Oudkerk. Dat vijf kinderen op geen enkele school zijn geplaatst, komt volgens Oudkerk omdat die een te korte lijst met scholen hadden aangeleverd. ‘Zij zullen komende week in een tweede ronde alsnog een plek krijgen.’