Haga Lyceum stelt nieuw bestuur aan, Rasit Bal volgt omstreden Soner Atasoy op

Leerlingen van het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum. Beeld ANP

Op het Haga Lyceum ontstond de afgelopen maanden een bestuurscrisis, waarbij voorzitter Mohammed Laamimach beide andere bestuursleden ontsloeg. Met de benoeming van Rasit Bal hoopt de school in rustiger vaarwater te komen.

Bal was voorzitter van de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) en van het Contactorgaan Moslims en Overheid. Volgens het persbericht van de school heeft hij veel ervaring in het onderwijs. ‘Zo adviseerde hij meerdere schoolbesturen op islamitische grondslag en werkte hij in het onderwijs als projectleider, docent en directeur.’

Opvallend is dat Bal zich bij de opening uitermate kritisch toonde over het Haga Lyceum. ‘Ze hebben het alleenrecht op islamitisch voortgezet onderwijs gekaapt’, zei hij in 2017 tegen de Volkskrant. ‘Er is slechts ruimte voor één islamitische middelbare school in Amsterdam. Ik neem het hun kwalijk dat ze niet overleggen met andere islamitische organisaties in Amsterdam.’

Schandalig

Het Haga Lyceum stelt Saskia Grotenhuis tot de zomer aan als ‘externe interim-directeur’. Zij werkte in het verleden bij de gemeente Amsterdam, waar ze namens de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling verantwoordelijk was voor het voortgezet onderwijs. Van 2008 tot 2019 was ze directeur bij de Open Scholengemeenschap Bijlmer.

Ondertussen legt Soner Atasoy zich niet neer bij zijn vertrek. Atasoy, die de school oprichtte en voorop ging in de juridische strijd tegen de overheid, gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de kortgedingrechter. Die oordeelde onlangs dat bestuursvoorzitter Laamimach zich ‘op het eerste gezicht’ aan de statuten had gehouden toen hij Atasoy en het derde bestuurslid, Sadrettin Karadag, ontsloeg.

Atasoy is daar woest over. Hij noemt de uitspraak van de rechter ‘een politieke uitspraak’, bedoeld om hem alsnog op een zijspoor te zetten. ‘Het is de staat binnen de staat gelukt om tijdelijk de school in beheer te nemen’, zegt hij. ‘Schandalig, dat dit kan gebeuren in Nederland.’

Het Haga Lyceum ligt al jaren in de clinch met de gemeente Amsterdam en het ministerie van Onderwijs. Vorig jaar eiste minister Arie Slob (Onderwijs) dat het bestuur van de school zou opstappen, vanwege contacten met extremisten en financieel wanbeheer. De rechter floot de minister in januari terug. Nog geen halfjaar later stond hij alsnog op straat.