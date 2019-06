Haga Lyceum schorst docent wegens tonen video activistische imam

Kinderen in de les op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Via een videoscherm zou de 'salafistische aanjager’ Abou Hafs het klaslokaal zijn binnengekomen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dat heeft de school vrijdag bekendgemaakt. Het filmpje werd volgens schooldirecteur Soner Atasoy op 3 juni vertoond op een smartboard tijdens een les over pesten. ‘Wij ontvingen via de administratie op 12 juni een korte opname van de les waarin het filmpje te zien is‘, aldus Atasoy. ‘Een dag later hebben we een officieel gesprek met de docent gevoerd. Inmiddels is hij geschorst, op non-actief gesteld en wordt zijn contract niet verlengd omdat hij ernstig in strijd handelde met het curriculum.’

Het Parool meldt al enige dagen in het bezit te zijn van het filmpje. De krant schrijft dat de school pas op de eigen site meldde dat de docent was geschorst nadat er vragen aan Atasoy waren gesteld. Atasoy: ‘Maar ik heb die schorsing al op 13 juni aangezegd en dat kan ik ook bewijzen.’

‘Salafistische aanjagers’

De naam van de geschorste docent wil Atasoy om privacyredenen niet in de krant noemen. Maar hij wil wel benadrukken dat het niet gaat om een van ‘salafistische aanjagers’ die de afgelopen maanden in verband werden gebracht met de school.

De affaire is bijzonder pijnlijk voor het Cornelius Haga Lyceum. De activistische internetimam Abou Hafs, die in werkelijkheid Fouad el Bouch heet, is namelijk wél een van die ‘aanjagers’ met wie Atasoy zich volgens inlichtingendienst AIVD omringt. Naar aanleiding van een bericht daarover besloot de gemeente Amsterdam om alle subsidies aan de school op te schorten, de Onderwijsinspectie stelde een grootschalig onderzoek in.

Keurig filmpje

Uit het rapport van de Onderwijsinspectie – waarvan de school de publicatie deze week via de rechter probeerde te voorkomen – bleek juist dat Abou Hafs nooit enig contact heeft gehad met leerlingen op de school. Hij solliciteerde wel naar een baan als leraar Arabisch, maar werd afgewezen. Nu blijkt dus dat hij via een videoscherm toch in het klaslokaal is geweest.

Atasoy: ‘Het is op zich een keurig filmpje over pesten. Maar het is heel duidelijk: in ons curriculum zitten geen filmpjes van Abou Hafs en we zijn er heel streng op dat docenten zich altijd aan ons curriculum houden.’