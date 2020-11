Haga Lyceum mocht Atasoy ontslaan omdat hij inlogcodes van de bank voor zichzelf hield

Leerlingen van het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum aan het begin van de schoolweek. Beeld ANP

Atasoy kwam dit voorjaar in conflict met bestuursvoorzitter Mohammed Laamimach van het Haga Lyceum. Die schorste Atasoy vanwege zijn autoritaire bestuursstijl en geruchten dat hij de Onderwijsinspectie zou hebben afgeluisterd. Later ontsloeg Laamimach hem.

Deze zomer concludeerde de kantonrechter in een spoedzaak dat het ontslag van Atasoy onterecht was, omdat zwaarwegende argumenten ontbraken. In de bodemprocedure komt de kantonrechter nu tot een andere conclusie.

De rechter neemt het Atasoy vooral kwalijk dat hij na zijn schorsing weigerde sleutels, bankpasjes, gebruikersnamen, wachtwoorden en codes af te geven. Daarmee heeft de directeur willens en wetens ‘ernstige problemen voor de school veroorzaakt’. Zo kon de school de salarissen van de medewerkers niet op tijd uitbetalen. Uiteindelijk moest het Haga Lyceum daardoor bij het ministerie van Onderwijs aankloppen voor een voorschot.

Afgiftebewijs

‘Ik ben mijn geloof in de onafhankelijke rechtsstaat wel kwijt’, zegt Atasoy in een reactie. Hij beweert de bankpassen en inloggegevens aanvankelijk in bezit te hebben gehouden, omdat hij ervan overtuigd was nog in functie te zijn. De school verkeerde op dat moment in een chaotische bestuurscrisis. Bestuursvoorzitter Laamimach dacht Atasoy te hebben ontslagen, Atasoy dacht dat Laamimach ontslagen was.

Op 10 juni oordeelde de kortgedingrechter dat Atasoy plaats moest maken. Daarop leverde hij direct zijn spullen in, zegt hij. Dat de school vervolgens in betalingsproblemen kwam, wijt Atasoy aan laksheid van Laamimach. ‘Hij had zelf codes bij de bank moeten aanvragen, maar heeft dat niet gedaan. Tot de uitspraak van het kort geding was alles keurig betaald.’

De rechtbank van Amsterdam stelde onlangs in een ander kort geding echter dat Atasoy beter zijn best had moeten doen om de school toegang tot de bankrekeningen te geven. ‘Van Atasoy mocht in dat kader de nodige inspanning en zorgvuldigheid worden verlangd’, aldus de uitspraak. De school mocht derhalve bij wijze van dwangsom het nog altijd doorlopende salaris van Atasoy inhouden.

Sentiment

In weer een andere zaak oordeelde de Amsterdamse rechtbank woensdag ook al in het nadeel van Atasoy. De kortgedingrechter weigerde de eisen in te willigen van diens bondgenoot Sadrettin Karadag, die gelijktijdig met Atasoy ontslagen werd.

Karadag hoopte dat de rechter het huidige schoolbestuur direct naar huis zou sturen en hem weer zou laten terugkeren. Dat gebeurde niet, onder meer omdat de rechter oordeelde dat ‘de rust op het Haga sinds het vertrek van Atasoy voor een belangrijk deel is teruggekeerd’. Karadag moet nu de bodemprocedure afwachten.

Dat de rechter de rust op school aanvoert om nu geen oordeel te vellen over de rechtmatigheid van het ontslag van Karadag, vindt Atasoy onbegrijpelijk. ‘Het sentiment wint het van de feiten’, zegt hij. ‘Dit is alsof ik jouw auto steel en dat de rechter dan tegen je zegt zegt: hij heeft hem keurig gewassen, ik laat het zo.’

Bestuursvoorzitter Mohammed Laamimach van het Haga Lyceum wil niet reageren op vragen van de Volkskrant.

Aanjagers

Het Haga Lyceum kent een roerige geschiedenis. De veiligheidsdienst AIVD waarschuwde in 2019 onder meer voor salafistische aanjagers rondom de school. Na onderzoek van de Onderwijsinspectie eiste minister Arie Slob (Onderwijs) dat het bestuur zou opstappen. De rechter floot de minister in januari terug, maar door interne conflicten kwam Atasoy alsnog op straat te staan.

Eerder deze week maakte Slob bekend dat een hoger beroep dat nog loopt over deze kwestie wordt uitgesteld tot volgend najaar, zodat de school nu eerst kan werken aan een herstelplan.