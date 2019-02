Had Wilders-bedreiger Junaid I. een handlanger? ‘Hij heeft mij wel zijn naam verteld, maar die ben ik vergeten’

Justitie vermoedt dat de mysterieuze man een medeverdachte van I. is en verspreidde beelden van hem via het tv-programma Opsporing Verzocht. Tijdens een pro-formazitting in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp hoopte het Openbaar Ministerie – vergeefs – eindelijk meer informatie over de man te krijgen van I.

‘Hij heeft mij wel zijn naam verteld, maar die ben ik vergeten’, aldus I., die een gehaakt wit mutsje droeg.

I., die een dolend bestaan in Europa leek te leiden, reisde vorig jaar zomer vanuit Frankrijk naar Nederland. Geert Wilders wilde op dat moment in de Tweede Kamer een cartoonwedstrijd houden over de profeet Mohammed. In een eetgelegenheid op station Den Haag Centraal nam I. een 12 minuten durend Facebookfilmpje op waarin hij zegt dat Wilders, ‘deze belediger van Mohammed’, zijn ‘enige doelwit’ is. ‘Ik zal die belediger naar god sturen, ik zal deze missie niet annuleren.’

Toevallige passant

Op dezelfde dag – 27 augustus – reisde I. samen met de onbekende man naar Amsterdam. I. vertelde dat de man, een Indiër, een toevallige passant was die hij op straat bij een moskee had aangesproken met de vraag of hij hem kon helpen aan plek waar hij zich kon wassen voor het gebed. Nadat I. zich bij de man thuis in Amsterdam had gereinigd, reisde hij weer terug naar Den Haag. De volgende dag werd I. gearresteerd op basis van politietips over zijn Facebookvideo.

‘Als hij ook uit Pakistan kwam, had ik zijn naam wel verteld’, aldus I. ‘Maar hij komt uit India. Op dit moment is er veel haat tussen India en Pakistan. De islam die ik ken, die gaat over liefde en niet over haat.’

I. zei geen moordplannen jegens Wilders te hebben gehad. Hij zou slechts naar Nederland zijn afgereisd om hier asiel aan te vragen, waarna hij op het Binnenhof ‘met een protestbord’ tegen Wilders’ cartoonwedstrijd had willen demonstreren. Waarom hij dan vijf ‘gruwelijke’ bewerkte foto’s van Wilders op zijn telefoon had staan, wilde justitie weten. En waarom verstuurde hij via Facebook chatberichten over Wilders, zoals: ‘Wanneer ik hem tegenkom, zal ik die hond van zijn leven beroven’?

Missie

I.: ‘Toen ik naar Nederland kwam, kwam ik met een missie, en die was: ik moet die cartoonwedstrijd laten stoppen. Het was niet mijn bedoeling om iemand van zijn leven beroven. En als iemand anders dat wel van plan was, dan had ik dat niet laten gebeuren.’

Een ‘gepassioneerde vlogger’, noemde zijn verdediging hem. Iemand die graag wilde ‘doorbreken in de entertainmentwereld’ met zijn video’s, maar daarbij niet altijd goed nadacht over de impact van zijn woorden. In dat licht moet ook zijn Facebookvideo gezien worden: als slechts een emotionele uitbarsting van een vlogger ‘die meer van de profeet Mohammed houdt dan van zijn eigen moeder.’

In mei volgt een verdere inhoudelijke behandeling van de zaak.