Had de moord op Jeroen Ensink voorkomen kunnen worden? In Engeland zoeken leken dat uit

Een schizofrene man in Londen stak in 2016 de Nederlandse wetenschapper Jeroen Ensink dood, die even daarvoor vader was geworden. Een speciale burgerjury heeft nu beoordeeld of de autoriteiten hebben gefaald. ‘Had ik het maar geweten, dan...’

De Nederlandse Jeroen Ensink (rechts), die als wetenschapper in Londen werkte, werd in 2016 doodgestoken op straat, terwijl hij op weg was om geboortekaartjes van zijn pasgeboren dochter op de post te doen. Links dader Timchang Nandap. Foto Hollandse Hoogte

‘J.E.R.O.E.N.E.N.S.I.N.K.’ Langzaam spelt de gerechtelijke lijkschouwer Mary Hassell maandagochtend de naam van de Nederlandse wetenschapper, die eind 2015 was doodgestoken nabij zijn woning in het Noord-Londense Holloway. Door de open ramen van het kleine, airco-loze zaaltje met een puntdak komen de knarsende geluiden van een passerende Eurostar-trein binnen. Negen juryleden noteren de naam op hun bloknootjes. Ze luisteren vervolgens anderhalf uur aandachtig naar Hassells reconstructie van de aanloop naar de onvoorstelbare moord op de 41-jarige Zwollenaar, die tien dagen daarvoor voor het eerst vader was geworden. Hadden politie en justitie dit kunnen voorkomen? Niet experts zoeken naar het antwoord, maar gewone burgers.

Het gaat bij dit openbare onderzoek niet over de vraag of de messentrekker Timchang Nandap schuldig is. In 2016 was de 23-jarige Nigeriaanse student, na een proces in de Old Bailey, reeds voor onbepaalde tijd naar een TBS-kliniek gestuurd. Het was zonder meer vast komen te staan dat deze schizofrene man de geliefde geleerde op 29 december meerdere malen in de borst en rug had gestoken, toen deze even de deur was uitgegaan om geboortekaartjes voor de net geboren Fleur naar de brievenbus te brengen. De rechter zei dat Ensink niet alleen zal worden gemist door zijn naasten, maar vanwege zijn werk aan de Londense School for Hygiene and Tropical Medicine ook door ’s werelds armsten.

Maar daarmee was de zaak niet voorbij. Elk sterfgeval leidt in het Engelse gewoonterecht tot een inquest, een rechtsfiguur die liefhebbers van series als Inspector Morse of Midsomer Murders bekend zal voorkomen. Het doel is om de doodsoorzaak officieel vast te stellen. Was er sprake van zelfmoord? Of ging het om moord of doodslag? Of blijft het onduidelijk? In het onderhavige geval luidt de vraag er een ‘verhalend oordeel’ moet komen, een relaas waarin uitgebreid wordt ingegaan op de omstandigheden die hebben geleid tot de dood. Het is vervolgens aan de gerechtelijke lijkschouwer, de ‘Coroner’, om aanbevelingen te doen. Bij zaken met een groot maatschappelijk belang of mogelijk nalatig handelen van de politie, zit er een jury.

De zaak–Ensink behoort tot deze categorie.

Talloze missers

Aan zijn overlijden was een catalogus van missers voorafgegaan. Zes dagen voordat Nandap toesloeg had justitie besloten om hem niet te vervolgen voor wapenbezit en het mishandelen van twee politieagenten. De waarschuwingen van zijn zus aan het adres van de politie dat haar broer veel cannabis rookt, hallucinaties heeft en denkt dat hij de Messias is, vonden geen gehoor. Vraagtekens zijn ook gezet bij de reis die Nandap naar zijn vaderland Nigeria kon maken terwijl hij op borg vrij was. De weduwe wil duidelijkheid over wat er is fout gegaan bij de autoriteiten, waarom de gestoorde Nandap vrij kon rondlopen, ook om herhaling te voorkomen. Ensink-Teich nam een advocaat in de arm. Omdat ze geen rechtshulp kreeg, was ze aangewezen op crowdfunding.

De aanloop naar het aanvullende onderzoek heeft uitzonderlijk lang geduurd, maar begin deze maand kon Ensink-Teich plaatsnemen op de houten bankjes in St Pancras Coroner’s Court, een laat-victoriaans gebouwtje naast een kerkhof en pal achter St Pancras Station. Bij de ingang liggen naalden, spuiten en resten van een fiets. Drie weken waren er uitgetrokken. Dagenlang luisterden de aanwezigen naar getuigenissen, met name van de betrokken dienders en functionarissen van het openbaar ministerie, alsmede de zus van de dader. ‘Had ik het maar geweten, dan…’, was een veelgehoorde zinsnede.

Na een ruim twee weken vat de ‘coroner’, die zowel jurist als medicus moet zijn, de getuigenissen samen. Vergezeld door haar advocaat, en gesteund door trouwe vrienden en oud-collega’s van haar man, hoort Ennsink-Teich hoe de jury instructies krijgt. De juryleden bestaan uit jong en oud, wit en zwart. De oudste van het stel, de voorman, heeft een indrukwekkende hangsnor. Een jongedame draagt een T-shirt met de tekst ‘You are my sunshine’. ‘Gebruik al uw levenservaring en gezond verstand’, raadt Hassell de juryleden aan, mochten ze besluiten tot een verhalend, handgeschreven oordeel, ‘maar vermijdt beladen woorden als ‘roekeloos’, ‘dom’ en ‘verwerpelijk’. Termen als ‘onvoldoende’, ‘inadequaat’ en ‘falen’ zijn wel toegestaan.’

Het oordeel

Aan de hand van de vragen ‘Wie?’, ‘Wanneer?’, ‘Waar?’ en ‘Hoe?’ moeten de leken nagaan of er een verband bestaat tussen de handelwijze van de autoriteiten en de dood van Ensink. Had de steekpartij bijvoorbeeld kunnen worden voorkomen door de waarschuwingen serieus te nemen en de man onder psychiatrisch toezicht te stellen? Na een dag delibereren concluderen de juryleden dat er missers zijn begaan bij de arrestatie, de bewaring en de (niet) vervolging van Nandap. ‘Hij kreeg geen geestelijke gezondheidszorg, behandeling of toezicht’, stellen de juryleden. ‘Het is mogelijk dat dit falen van invloed is geweest op Dr. Ensinks overlijden. Maar we kunnen er niet zeker van zijn.’ De politie zegt al verbeteringen te hebben doorgevoerd.

Te laat voor het gebroken gezin.