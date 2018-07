Hackers stelen e-mailadressen en rekeningnummers bij de Persgroep

De hackers slaagden erin toegang te krijgen tot de database van de klantenservice van de Persgroep. Daarin worden berichten opgeslagen die consumenten doorgeven via internet. Het gaat onder meer om klachten en inzendingen op prijsvragen. Op sommige van de online formulieren hebben klanten privégegevens als rekeningnummers en woonadressen ingevuld.

Vakantieperiode

In acht gevallen is mogelijk informatie gestolen over de vakantieperiode van klanten van de Persgroep. Het bedrijf heeft de betreffende klanten telefonisch op de hoogte gesteld. Zo’n 300 duizend andere klanten van wie gegevens zijn gestolen hebben een e-mail gekregen. De 50 duizend mensen van wie geen e-mailadres bekend is, krijgen een brief.

‘Dit is vervelend en had niet mogen gebeuren’, zegt woordvoerder Willem Albert Bol van de Persgroep. ‘Het gaat om een servicesysteem waarin meldingen van klanten aan ons zitten. Bij minder dan 1 procent vermoeden we dat er wellicht een bankrekeningnummer in het veld staat. Echt gevoelige gegevens zitten gelukkig in een ander, zwaarder beveiligd systeem.’

Dicht

De Persgroep weet inmiddels waar het lek zat en heeft dat gedicht. Bol: ‘Over de precieze aard van het lek kunnen we niks zeggen, omdat we dan mensen slimmer maken. Maar dat er door een externe partij gegevens zijn gestolen, maakt duidelijk dat er iets niet goed werkte.’

Het lek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en er is aangifte gedaan bij de politie, die de zaak inmiddels in onderzoek heeft. Consumenten met vragen kunnen bellen naar 088-0561580 of een mail sturen aan privacy@persgroep.nl.