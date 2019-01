Hackers openbaren privégegevens van honderden Duitse politici

Een Twitter-account genaamd ‘G0d’, begon op 1 december vorig jaar met het publiceren van een digitale adventskalender, waarvan elke dag een nieuw luikje opende. Dat wil zeggen: er verscheen een link naar schijnbaar willekeurig verzamelde privé-informatie over een persoon of een groep mensen. Het begon met gegevens van televisiepresentatoren, acteur Til Schweiger, de komiek Jan Böhmermann, en verschillende Duitse YouTubers en hiphopartiesten.

De climax, rond de Kerstdagen, bestond uit een serie links naar informatie over honderden politici van alle partijen behalve de rechts-nationalistische AfD. Alle politieke niveaus zijn getroffen, van regionale volksvertegenwoordigers tot leden van de Bondsdag en het Europese parlement, evenals het voltallige kabinet, tot aan bondskanselier Angela Merkel en bondspresident Frank-Walter Steinmeier toe.

De verschillende Duitse veiligheidsdiensten hielden vrijdag een crisisberaad. Zij moeten zo snel mogelijk drie vragen beantwoorden: wie zitten er achter het hack, waar hebben de hackers de informatie vandaan en wat is hun motief – kozen ze hun slachtoffers min of meer toevallig uit, of zit er een idee achter? Omdat de AfD de enige politieke partij is die door de hackers met rust is gelaten, doen op sociale media speculaties de ronde over daders uit de rechtse hoek. Bewijs voor die vermoedens is er niet.

De variëteit van de gehackte data is zo groot, dat het waarschijnlijk lijkt dat er meer dan één bron is, redeneren datadeskundigen in verschillende Duitse media. Michael Waidner, leider van het Fraunhofer Instituut voor veilige informatietechnologie, zei tegen de Frankfurter Allgemeine Zeitung dat het er voor hem uitziet alsof ‘iemand jarenlang materiaal buit heeft gemaakt en deze verzameling nu openbaar heeft gemaakt’.

Phishing

Speculaties dat de gegevens van politici zouden kunnen zijn buitgemaakt bij de hackersaanval op de Bondsdag in 2015, worden zowel vanuit parlementskringen als door experts ontkracht, bijvoorbeeld met het argument dat er ook informatie van later datum is gepubliceerd. Ook is er de afgelopen maanden niet ingebroken op de servers van de regering. Wel zou het kunnen zijn dat een deel van de gegevens is verkregen door phishing e-mails, waarvan er in november veel naar leden van de Bondsdag zijn verstuurd.

Van Merkel werden onder andere een faxnummer, een e-mailadres en een aantal brieven aan andere politici openbaar gemaakt, de meeste uit 2017 en eerder. Volgens haar woordvoerder Martina Fietz is er van de kanselier geen werkelijk gevoelige informatie is gelekt.

Sowieso zijn er tot nu toe geen documenten opgedoken die politieke geheimen prijsgeven. Wel woelden de hackers diep in het privéleven van sommige politici, zoals dat van Robert Habeck, de succesvolle voorman van de Duitse Groenen. Van hem verscheen een aantal screenshots van chats met zijn vrouw en kinderen online.

Rekeninggegevens

Voor algemene uitspraken over de echtheid van het gehackte materiaal is het nog te vroeg. Uit informatie van Der Spiegel, die de getroffenen steekproefsgewijs opbelde, blijkt dat sommige informatie inderdaad authentiek is. Zo zei SPD-politicus Florian Post de rekeninggegevens die van hem online staan kloppen, maar dat hij ten minste een e-mail die aan hem wordt toegeschreven nooit heeft verstuurd. Ook minister van Justitie Katarina Barley waarschuwde in haar reactie dat een deel van de informatie ‘fake’ zou kunnen zijn.

Het was de in Duitsland bekende YouTuber Simon Unge die de politiek attent maakte op de gehackte gegevens, nadat zijn Twitter-account met 2 miljoen volgers donderdag was gehackt , waarschijnlijk om te zorgen dat de omineuze adventskalender een groter publiek zou bereiken.

Het lijkt erop dat ook het oorspronkelijke account waarop ‘G0d’ de informatie openbaarde, is ontvreemd van de oorspronkelijke eigenaar, waarschijnlijk gebeurde dat al in de zomer van 2017. De meeste van de 19 duizend volgers van dit account zijn bots, wat een reden zou kunnen zijn dat de hack in eerste instantie zo weinig opzien baarde. Wel blijken verschillende politici de afgelopen maanden meldingen van onder andere Facebook te hebben ontvangen dat er pogingen waren gedaan door te dringen tot hun accounts.