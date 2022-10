Hackers nemen uitzending Iraanse staatstelevisie over en roepen op tot verzet tegen regime

Fragment uit het Iraanse staatsjournaal. Ayatollah Khamenei, Irans hoogste leider, krijgt het vizier op zich gericht. Daaronder foto's van vier vrouwen die onlangs overleden. Beeld AFP

Het incident gebeurde tijdens de uitzending van het Iraanse staatsjournaal. Een fragment van een werkbezoek van ayatollah Ali Khamenei werd abrupt onderbroken. In plaats daarvan verschenen foto’s van vier jonge vrouwen die onlangs overleden, vermoedelijk door toedoen van het Iraanse regime. Het gaat om Mahsa Amini (22), Nika Shahkarami (16), Hadis Najafi (23) en Sarina Esmailzadeh (16).

Boven de pasfoto's prijkt het beeld van Irans hoogste leider, die in brand lijkt te staan. Op zijn hoofd staat een vizier gericht, alsof de ayatollah onder schot wordt gehouden. ‘Het bloed van onze jeugd druipt van zijn handen’. De kijker wordt opgeroepen tegen het regime in verzet te komen. ‘Sta op en doe mee!’

Al ruim drie weken gaan Iraniërs in tientallen steden de straat op, in protest tegen het regime. Aanleiding is de dood van 22-jarige Mahsa Amini, die vorige maand door de zedenpolitie werd gearresteerd. Amini zou haar hoofddoek te los hebben gedragen, een inbreuk op geldende islamitische kledingvoorschriften. De vrouw stierf enkele dagen later op het politiebureau.

Golf van protest

Haar dood heeft geleid tot een golf van protest, die nog steeds aanhoudt. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty zijn daarbij inmiddels 82 mensen omgekomen en honderden gewonden gevallen. Tot op heden zijn meer dan 1.900 burgers gearresteerd, stelt persbureau AP.

De hack van het journaal is opgeëist door het activistische collectief ‘Edaalat-e Ali’, dat naar eigen zeggen vanuit vanuit Iran opereert en mensenrechtenschendingen aan de kaak willen stellen. De groep baarde vorig jaar veel opzien toen het de Evin-gevangenis digitaal wist binnen te dringen, waar politieke gevangene worden gedetineerd. Uit de beelden die het naar buiten bracht, was zichtbaar hoe gedetineerden worden mishandeld.

De demonstranten in Iran kregen de afgelopen periode veel bijval uit de rest van de wereld. Vorig weekend werd er door duizenden mensen geprotesteerd, in onder meer Londen, Parijs, Rome, New York, Seoul en Sydney. Afgelopen zaterdag stonden ook zo’n duizend demonstranten op het Malieveld in Den Haag om hun steun te betuigen aan de Iraanse demonstranten.

Onafhankelijk onderzoek

Het Europese Parlement heeft de ‘gewelddadig aanhouding en mishandeling’ van Amini afgelopen week veroordeeld en eist een onafhankelijk onderzoek naar de doodsoorzaak. Wat sommige parlementariërs betreft gaat dat nog niet ver genoeg. Zij eisen dat de EU sancties instelt tegen Iran. Ook de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock is voor sancties, zei ze tegen zondag tegen Duitse krant Bild am Sonntag. ‘Zij die meisjes en vrouwen in elkaar slaan op straat (...) en mensen afvoeren die niets anders willen dan in vrijheid leven, staan aan de verkeerde zijde van de geschiedenis.’

EU-buitenlandchef Josep Borrell zegt dat ook hij sancties overweegt. Die zullen worden besproken tijdens het eerstvolgende overleg met alle ministers van buitenlandse zaken, op 17 oktober. Dergelijke sancties hebben wel unanimiteit nodig van alle 27 lidstaten.