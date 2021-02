Hacker breekt in bij drinkwaterbedrijf VS en verhoogt hoeveelheid chemicaliën tot gevaarlijk niveau

Het waterbedrijf van Oldsmar voorziet bedrijven en ongeveer 15 duizend inwoners van de stad van drinkwater. Beeld Getty Images

Hij of zij wist in te breken in het waterzuiveringssysteem van de installatie en verhoogde de hoeveelheid loog in het water meer dan honderd keer. Loog wordt in kleine hoeveelheden gebruikt om de zuurtegraad van drinkwater te regelen en kalk uit het water te halen. Het komt voor in schoonmaakmiddelen en kan in hoge concentraties brandwonden veroorzaken in contact met de huid. Inname kan dodelijk zijn.

De verhoging werd op tijd gezien door een medewerker van het drinkwaterbedrijf en weer teruggedraaid. Volgens de lokale politie is het water niet in gevaar geweest, ook omdat er andere maatregelen zijn die de veiligheid garanderen. Het duurt bijvoorbeeld een dag tot water van het zuiveringssysteem bij iemand uit de kraan zou kunnen komen.

Inloggen op afstand

Het waterbedrijf van Oldsmar voorziet bedrijven en ongeveer 15 duizend inwoners van de stad van drinkwater, schrijft de Tampa Bay Times. Dat water wordt in de gaten gehouden met een computersysteem dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen in geval van problemen. Een medewerker van het bedrijf vond het dan ook niet gek te zien dat iemand kort in het systeem was geweest, dat deed zijn leidinggevende regelmatig.

Een paar uur later gebeurde dat nog eens, maar nu gebruikte iemand zijn muis, werkte een minuut of vijf in het systeem en verhoogde het aandeel loog tot een concentratie die het water gevaarlijk zou maken om te drinken. Dat werd teruggedraaid zodra de hacker het systeem verliet, waarmee opbouw van hoge concentraties loog werd tegengegaan.

Beveiliging

Door het hacken van computersystemen die publieke infrastructuur bedienen, kun je veel schade aanrichten. De beveiliging ervan is de afgelopen jaren dan ook flink opgevoerd, zegt hoogleraar drinkwatervoorziening Jan Peter van der Hoek van de TU Delft. ‘Zowel digitaal als fysiek. Zeker na de aanslagen in de Verenigde Staten van 11 september 2001. Je komt niet zomaar meer een drinkwaterbedrijf binnen.’ Veel wordt automatisch door software aangestuurd, zegt Van der Hoek, als je handmatig iets zou willen wijzigen, moet je lijfelijk in een drinkwaterbedrijf aanwezig zijn.

Van der Hoek, ook directeur innovatie bij Waternet, kent geen gevallen in Nederland of Europa waarbij drinkwaterbedrijven via software worden aangevallen, al is het onwaarschijnlijk dat een mislukte poging bekend zou worden gemaakt. In de VS onderzoekt de FBI de zaak met de lokale autoriteiten en de geheime dienst. Over wie het drinkwaterbedrijf in Oldsmar hackte en waarom is nog niets bekend.