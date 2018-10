Hachchi terug bij D66: ‘Politiek is een apenrots, tijd voor minder masculien leiderschap’

Voormalig Tweede Kamerlid Wassila Hachchi zoekt opnieuw aansluiting bij haar oude politieke partij D66. Hachchi (38), die in 2016 haar lidmaatschap opzegde vanwege een slepend conflict met de partij over door haar ontvangen wachtgeld, grijpt het vertrek van Alexander Pechtold aan om zich weer in te schrijven als D66-lid. ‘Ik ben niet in harmonie vertrokken, maar dat ligt voor mij in het verleden.’

Wassila Hachchi in Amsterdam. Foto Freek van den Bergh

Hachchi, momenteel actief als spreker, coach en trainer in (zelf)dialoog, sluit een actieve rol bij D66 in de toekomst niet uit. ‘Ik heb nooit gezegd dat ik geen politica ben. Maar de politiek moet en kan anders. Dat besef ik nu meer dan ooit.’

Hachchi verliet de Tweede Kamerfractie van D66 in januari 2016. Na ruim vijf jaar Binnenhof verhuisde zij van de ene op de andere dag naar de Verenigde Staten om daar bij de campagne van presidentskandidaat Hillary Clinton te helpen. D66-leider Alexander Pechtold reageerde verbijsterd op haar vertrek. Volgens Pechtold had Hachchi tegen hem gezegd dat ze zeker geen gebruik zou maken van wachtgeld. Toen dit twee maanden later toch het geval bleek, dreigde D66 Hachchi te royeren.

Geen vuile was buiten

Daarop zegde Hachchi zelf haar lidmaatschap op. Op de geruchten dat zij uit de Tweede Kamer is gevlucht omdat zij moeite had Pechtold, die te autoritair zou zijn, wilde zij niet reageren. Tweeënhalf jaar later voelt ze daar nog steeds weinig voor. ‘De vuile was hang je niet buiten, dat is mijn loyaliteit aan de partij’, zegt Hachchi. ‘Ik wil ook niet de persoon Pechtold beschadigen. Iemand beschadigen is jezelf beschadigen.’

Wel vindt ze het tijd voor een ander type leider. ‘Ik mis echt authentiek leiderschap bij D66. Het type leiderschap dat maakt dat de andere fractieleden zich vrij voelen om te doen waar ze goed in zijn.’

Met name vrouwelijke parlementariërs voelen zich volgens haar onvrij. ‘In de politiek moet je haantje de voorste zijn en goedgebekt bovendien. Vooral mannen komen in zo’n soort arena tot hun recht. Het is echt een apenrots.’ Het belemmert volgens haar de doorstroom van vrouwen naar de top van partijen.

‘In de marine had ik minder moeite om als vrouw mee te komen’, zegt de voormalig marineofficier. D66 zou er volgens haar goed aan doen om bij de lijsttrekkersverkiezing voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen iemand te kiezen die ‘de balans tussen masculien en feminien kan terugbrengen’. ‘Kies je een opvolger van hetzelfde type als Pechtold, dan krijg je ook hetzelfde soort leiderschap. Diversiteit is meer dan regelen dat er genoeg vrouwen, Marokkanen en Turken in je fractie zitten.’

Een woordvoerder van D66 laat weten dat Hachchi gewoon weer lid kan worden. ‘Het staat iedereen vrij. Ze is nooit geroyeerd.’