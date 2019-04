Haast met antirookbeleid: over acht maanden grauwe pakjes sigaretten

Dit stelt staatssecretaris Paul Blokhuis (CU) van Volksgezondheid voor. Hij heeft zijn voorstel op internet gepubliceerd zodat belanghebbenden kunnen reageren. Het gaat om de uitwerking van voorstellen uit het zogenoemde Preventieakkoord. Het rookverbod in de horeca en op de werkvloer gaat volgend jaar ook gelden voor de elektronische sigaret.

In dat akkoord staat een reeks antirookmaatregelen, ook de zogenoemde ‘plain packaging’. Eerder was sprake om ‘vanaf 2020' de ‘donkergroen-bruine kleur’ verplicht te stellen. Nu is het de bedoeling om die ‘per 2020', dus begin dat jaar in te voeren. ‘Een standaardverpakking kan, naast de verplichte gezondheidswaarschuwingen, enkel de merknaam, de merkvariant, de producentgegevens en de barcode in een vastgestelde kleur, lettertype en lettergrootte bevatten’, kondigt Blokhuis aan. De neutrale verpakkingen zijn al ingevoerd in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Hongarije, Noorwegen, Australië en Nieuw-Zeeland.

Het doel van alle maatregelen is om het roken sterk te ontmoedigen en een ‘rookvrije generatie’ te laten opgroeien. ‘Het kabinet wil met dit akkoord een rookvrije generatie realiseren in 2040, waarbij geen enkele jongere meer tabaks- of aanverwante producten gebruikt’, schrijft Blokhuis.

Blokhuis verwoordt het in zijn wetsvoorstel zo: ‘Door deze regels krijgen de verpakkingen van sigaretten en shag hetzelfde standaard uiterlijk. Dit heeft tot gevolg dat er op basis van kleuren en beeldmerken geen mogelijkheid meer is extra aandacht te trekken voor het product, waarmee het product extra aantrekkelijk wordt voor in het bijzonder jongeren.’ Maar ook rokers moeten hun vermaledijde gewoonte afleren: ‘neutrale verpakkingen strekken er ook toe om te bewerkstelligen dat alle rokers (jong en oud) stoppen met roken, gestopt blijven en meeroken door jong en oud wordt voorkomen’.

In 2020 wordt roken ook duurder. De accijns wordt verhoogd waardoor een pakje sigaretten met twintig stuks een euro duurder wordt. Als uit onderzoek blijkt dat de prijsverhoging het roken ontmoedigt, gaat een pakje sigaretten in 2023 tien euro kosten. Voor shag en andere rookwaar gelden deze accijnsverhogingen ook.

Rookwaar uit het zicht

Komend jaar moeten supermarkten alle rookwaar uit het zicht halen en bijvoorbeeld onder de toonbank opbergen. Dit geldt een jaar later ook voor andere verkooppunten zoals tankstations. Alleen speciaalzaken die minimaal driekwart van de omzet aan rookwaar te danken hebben, mogen de waar nog uitstallen. In 2023 moeten sigarettenautomaten zijn verdwenen.

Rookruimtes in horeca en bedrijven moeten op slot. Schoolpleinen, alle 400 kinderboerderijen, alle 12 duizend kinderopvanglocaties en 2.500 sportverenigingen moeten volgend jaar rookvrij zijn. Dat geldt ook voor driekwart van de speeltuinen, die, net zoals alle sportverenigingen, in 2025 allemaal rookvrij moeten zijn. Om rokers te helpen met het stoppen wordt hulp bij stoppen volgend jaar vergoed door de verplichte basisverzekering tegen ziektekosten.

De tabakslobby was, zoals een VN-verdrag voorschrijft, niet betrokken bij het Preventieakkoord en de antirookmaatregelen, maar mag via de internetraadpleging reageren.