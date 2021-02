Haase en Van de Zandschulp stranden in eerste ronde, rol Nederlanders in enkelspel uitgespeeld

Botic van de Zandschulp na een verloren punt in zijn partij tegen Carlos Alcaraz. Beeld AFP

Vooral de wijze waarop de 25-jarige Van de Zandschulp verloor, was onverwacht. De Veenendaler boekte in de voorbereidende toernooien goede resultaten en stond daarin zelfs op een niet verzilverd matchpoint tegen de nummer 20 van de wereld. Maar de pas 17-jarige Spanjaard Carlos Alcaraz (de mondiale nummer 141) stond Van de Zandschulp (151) dinsdag slechts 9 games toe: 6-1, 6-4, 6-4.

Een groot aantal onnodige fouten brak Van de Zandschulp op. Omdat beide spelers zich via het kwalificatietoernooi hadden geplaatst voor het hoofdtoernooi, was hun treffen verbannen naar de doodstille baan 17. Vandaaruit kan het alleen maar beter worden voor Alcaraz, die in eigen land wordt gezien als de opvolger van Rafael Nadal. De als tweede geplaatste Spanjaard rekende in minder dan twee uur af met de Serviër Laslo Djere, de nummer 56 van de wereld.

Lucky loser

De Servische tegenstander van Robin Haase, Filip Krajinovic, als 28ste geplaatst, had het moeilijker dan Alcaraz. De 33-jarige Haase, die plek 197 op de wereldranglijst bezet, was ondanks het verlies van zijn derde en laatste kwalificatiepartij als ‘lucky loser’ toegelaten tot het hoofdtoernooi, omdat de Fransman Richard Gasquet zich had afgemeld.

Robin Haase verloor van de Serviër Filip Krajinovic. Beeld EPA

Hoewel veel lager geplaatst won Haase een eerder treffen met Krajinovic. Dit keer kwam het in de eerste set tot een tiebreak die Haase verloor. Na het verlies van de tweede set, gaf de Hagenaar zich niet gewonnen en pakte de derde, waarna het in de vierde snel was gedaan en Krajinovic zijn eerste matchpoint benutte.

Arantxa Rus

Een dag eerder werd Arantxa Rus uitgeschakeld in de eerste ronde van het vrouwentoernooi. Rus, nummer 77 van de wereld, verloor in twee sets van de als 15de geplaatste, 19-jarige Poolse Iga Swiatek, die vorig jaar tot ieders verrassing Roland Garros won.

Weliswaar zijn in het enkelspel alle Nederlanders uitgeschakeld, in het dubbelspel zijn nog zes Nederlanders actief, allen spelend met een buitenlandse partner. Bij de mannen komen Haase, Matwé Middelkoop en Wesley Koolhof in actie. De laatste is de nummer vijf van de wereld bij de mannendubbels, aast op plek 1 en speelt met de Pool Lukasz Kubot.

In het vrouwendubbeltoernooi komen Rus, Rosalie van der Hoek en Demi Schuurs uit. Schuurs is in dat toernooi als vierde geplaatst met haar Amerikaanse dubbelpartner Nicole Melichar.