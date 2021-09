Haarlems theater neemt boete voor lief en laat uit ‘stil protest’ Theo Maassen al voor volle zaal spelen

Theo Maassen staat volgens het theater volledig achter het plan.

Qua organisatie voldoet De Liefde met de twee try-outs van Maassens nieuwe cabaretvoorstelling Onbekend terrein aan alle eisen die vanaf zaterdag 25 september gaan gelden. De 120 bezoekers per avond moeten bij binnenkomst een coronatoegangsbewijs kunnen tonen en hebben allemaal een vaste zitplaats. Maar onder die voorwaarden mag het theater nu nog maximaal 80 toeschouwers ontvangen.

De gemeente Haarlem heeft het theater woensdagavond laten weten dat het een boete van 2.500 euro kan verwachten als het op beide avonden de maximaal toegestane capaciteit overschrijdt. Bij een overtreding op donderdag legt de gemeente een dwangsom op. ‘Je moet het zien als een waarschuwing’, zegt een gemeentewoordvoerder. Als De Liefde vrijdag opnieuw de regels overtreedt, moet het betalen.

Het theater heeft de afgelopen dagen in gesprek met de gemeente nog naar andere oplossingen gezocht, maar geen daarvan voldeed. Zo kort voor de show nog eenderde van de bezoekers af te bellen, ziet het theater niet zitten. ‘Nu nog een livestream organiseren kan ook niet meer’, aldus Simone Lensink, secretaris van De Liefde. ‘We hebben de gemeente hartelijk bedankt voor het meedenken maar aangegeven dat we toch bij het oorspronkelijke plan blijven. Een stil protest, noemen wij het.’

Vorige week vrijdag liet het theater de mensen die een kaartje voor Theo Maassen hadden gekocht al weten dat zij allemaal welkom zijn bij de show. De reacties op dat besluit waren voornamelijk positief. ‘Wie zich er niet prettig bij voelde, kon zijn geld terugkrijgen, maar niemand heeft zijn kaartjes ingeleverd’, zegt Lensink. Een deel van het publiek zou zelfs bereid zijn aan de boete mee te betalen.

Volle zaal, geen bezwaar

Theo Maassen staat volgens het theater volledig achter het plan. ‘We hebben voordat we dit plan ten uitvoer brachten gepolst of hij het zag zitten om voor een volle zaal te staan’, aldus Lensink. ‘Hij had daar geen bezwaar tegen.’

Het coronabeleid dat de overheid voert, kan in de culturele wereld en evenementensector op steeds minder begrip rekenen. Zaterdag gingen in onder meer Amsterdam, Utrecht, Groningen, Den Haag en Maastricht duizenden mensen de straat op om deel te nemen aan de demonstratie van Unmute Us, een actie van de Nederlandse festival- en evenementenbranche.

Theater De Liefde, een theater dat pas sinds mei open is, heeft al zijn hele bestaan last van het zwalkende overheidsbeleid, zegt Lensink. ‘Telkens verandert de regelgeving. Voor een organisatie zo jong als die van ons, maar ook voor de rest van cultureel Nederland, is het niet te doen en niet te volgen.’