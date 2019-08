Haar ouders maakten alleen de middelbare school af, nu wordt deze Bulgaarse voorgedragen als directeur van het IMF

De Europese Unie schuift de Bulgaarse Kristalina Georgieva (65) naar voren als nieuwe kandidaat-directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het is nog de vraag of de andere lidstaten van het IMF de leeftijdsgrens voor de directeur voor haar willen verruimen.

Georgieva is sinds 2017 al ceo bij de Wereldbank. Ze komt uit een gewoon Bulgaars gezin, dat afstamt van Ivan Karshovski, een vrijheidsstrijder die streed voor de onafhankelijkheid van Bulgarije van het Osmaanse Rijk in 1878. Haar moeder had een winkel in de Bulgaarse hoofdstad Sofia en haar vader werkte als bouwkundig ingenieur. Ze promoveerde op milieubeleid en politieke economie bij de Universiteit van Nationale- en Wereldeconomie in Sofia. Daar werkte ze zich vervolgens op tot professor, waarna haar academische carrière meer vorm kreeg door tijdelijke functies bij de London School of Economics en het Massachusetts Institute of Technology.

Tegen de Amerikaanse televisiezender CNBC karakteriseerde de christendemocraat Georgieva zichzelf als iemand die altijd het gesprek aangaat. ‘Ik vraag nooit aan mensen of ze iets voor me willen doen, want meestal ben ik er ook niet klaar voor om het zelf te doen.’

Gendergelijkheid

Sinds 1993 is ze in verschillende functies werkzaam bij de Wereldbank. In die hoedanigheid probeert ze extreme armoede te bestrijden en zet ze zich in voor gendergelijkheid. Georgieva streeft naar een evenredige man-vrouwverdeling in topfuncties. Haar naam ging eerder deze zomer ook al rond toen de Europese topfuncties werden verdeeld.

Tussen 2010 en 2014 was Georgieva al eens Eurocommissaris voor Internationale Samenwerking, Crisisbeheersing en Ontwikkelingshulp. Die functie verkreeg ze enigszins per toeval, omdat het Europees Parlement tegen Rumiana Jeleva was, de eerste Bulgaarse keus. Tijdens haar eerste jaar als Eurocommissaris kreeg ze al de prijs voor Europeaan en Eurocommissaris van het jaar. Die onderscheidingen verdiende ze volgens het Europese mediaplatform Politico voor haar succesvolle optreden bij acute humanitaire kwesties als de aardbeving in Haïti.

Later, tussen 2014 en 2016, was Georgieva ook nog vicevoorzitter van de Europese Commissie. In die periode kreeg ze de nodige kritiek vanuit het Europees Parlement. Volgens het Parlement zou ze te veel naar conferenties en evenementen van de Verenigde Naties reizen, omdat ze hoopte er secretaris-generaal te worden.

Doorzetter

Georgieva is trots op haar carrière en ziet haar levenspad als een voorbeeld voor wat er in de hedendaagse wereld mogelijk is. Op Twitter verloochent ze haar afkomst niet: ‘Mijn grootouders hadden een geringe opleiding. Mijn ouders hebben alleen de middelbare school afgemaakt. Ik ben zelfs de eerste uit mijn familie die een PhD heeft afgerond.’