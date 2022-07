Haar man kreeg duizend stokslagen, nog steeds laat Saoedi-Arabië hem niet gaan

Ensaf Haidar Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Na tien jaar wachten, kon ze eindelijk haar echtgenoot weer zien. Hij was misschien wat grijzer geworden, maar Ensaf Haidar (46) vond hem nog net zo knap als vroeger, en liefst zou ze direct in zijn armen zijn gesprongen.

Maar dat kan niet. Raif Badawi, een van de bekenste dissidenten van Saoedi-Arabië, werd in maart weliswaar vrijgelaten uit de gevangenis, maar de komende tien jaar mag hij het land niet verlaten. Haidar zit met de kinderen in Canada, waar zij asiel kreeg nadat ze het koninkrijk halsoverkop was ontvlucht. ‘Het is dubbel’, vertelt Haidar met een zucht. ‘Ik was ongelofelijk blij, maar tegelijkertijd was het zo verdrietig. Daar was hij, mijn lieve Raif, maar ik kon alleen een scherm aanraken.’

Hypocriet

Zij kijkt dan ook met een kritische blik naar het bezoek dat Joe Biden vrijdag brengt aan Saoedi-Arabië, waar hij de hand zal schudden van Mohammed bin Salman, de machtige kroonprins van het land. Activisten noemen het hypocriet dat Biden, die Bin Salman na de moord op de journalist Kamal Khashoggi tot ‘paria’ bestempelde, weer met hem in gesprek gaat nu de olieprijs vanwege de oorlog in Oekraïne door het dak gaat. Zij maken zich weinig illusies: wellicht dat Biden even plichtmatig over de mensenrechtensituatie begint, maar niemand verwacht dat hij met zijn vuist op tafel zal slaan. ‘Maar ik ben blij dat er gepraat wordt’, zegt Haidar, en ze kruist haar vingers. ‘Misschien ook over Raif. En wie weet... Het zijn toch momenten waarop soms een gebaar wordt gemaakt.’

Ensaf Haidar met een portret van haar man Raif Badawi tijdens een demonstratie voor de Saoedische ambassade in Wenen. Beeld EPA

Raif Badawi (38), zoon van een christelijke Libanese moeder en een Saoedische vader, droomde van een toleranter, liberaler Saoedi-Arabië en sprak zich uit tegen onderdrukking in naam van het geloof. Als jonge twintiger stak hij zijn nek uit en begon hij in 2006 het onlineforum Vrije Saoedische Liberalen, een plek waar burgers konden discussiëren over liberalisme en religie. Het was een ongebruikelijke stap in het conservatieve en autocratische koninkrijk, maar de eerste paar jaar lieten de autoriteiten Badawi met rust.

In 2012 werd hij echter gearresteerd omdat hij ‘de islam via elektronische kanalen beledigde’, waar later de beschuldiging van afvalligheid bij kwam. Als de rechter daarin was meegegaan, had Badawi de doodstraf gekregen. Uiteindelijk werd hij veroordeeld tot tien jaar cel, een boete van 194 duizend euro en duizend stokslagen. Twintig weken lang zou hij op vrijdag naast de grote moskee van Jeddah voor het oog van alle gelovigen vijftig klappen krijgen.

Zwarte Cross

Al die jaren heeft Haidar het vuur van verontwaardiging brandend gehouden. Ze reist over de hele wereld om steun te vragen voor haar geliefde echtgenoot. Om die reden is ze deze week ook in Nederland. Haidar heeft een ontmoeting gehad op het ministerie van Buitenlandse Zaken en staat vandaag op het podium van het festival de Zwarte Cross. Een opmerkelijke plek om actie te voeren voor een Saoedische dissident, maar Haidar heeft er zin in. ‘Ik praat graag over mijn man’, zegt ze met een lichtje in haar ogen. Bovendien hebben de organisatoren haar altijd gesteund. Een Australische stuntman vroeg in 2014 aandacht voor Badawi door een bijzondere sprong met zijn motor (voor de liefhebber: een afstandsbackflip) en de directeur heeft persoonlijk gedemonstreerd voor de ambassade van Saoedi-Arabië.

Raif Badawi, een paar jaar geleden. Beeld Reuters

Want ja, zegt Haidar, actie is nog steeds nodig. ‘Raif is nu vrij, maar tegelijkertijd is hij dat niet. En ik begrijp niet goed waarom. Veel zaken waar hij voor pleitte, zijn nu in Saoedi-Arabië doorgevoerd. Vrouwen genieten meer vrijheid, er zijn bioscopen en de macht van de religieuze politie is ingeperkt. Als Raif zijn blogs in deze tijd had geschreven, zou niemand daar problemen mee hebben gehad. Waarom dan dat reisverbod?’

Stel je toch eens voor, vertelt de vrouw. Hun jongste dochter was nog geen 4 jaar oud toen Badawi werd gearresteerd, deze week is ze 15 jaar geworden. ‘Dat is papa’, zeg je dan tegen de kinderen als ze na al die jaren met hem kunnen videobellen. We waren allemaal stil, en keken vooral naar elkaar. Sprakeloos. Meer dan dat scherm hebben we hen de komende tien jaar niet te bieden.’