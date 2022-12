‘Haar is als een plant: je moet het aandacht geven’

Becky van Gans. Beeld Ivo van der Bent

Het oprukkende grijs heeft het goudblond al zeker 10 centimeter verdrongen. Hoelang Esther niet naar de kapper is geweest? ‘Heel lang…’, bekent de 46-jarige vrouw beschroomd. ‘Ik heb er gewoon het geld niet voor.’

Becky van Gans heeft haar schort al om. ‘Haar is als een plant’, zegt de kapster. ‘Je moet het aandacht geven.’ Normaal gesproken gaat kapsalon 247Hair in Groningen maandag om 13 uur open. Maar sinds oktober begint Van Gans (48) de eerste maandag van de maand al om 10 uur. Die dag knipt ze mensen die zich geen kapper meer kunnen veroorloven.

Als 17-jarig meisje kwam Van Gans vanuit Nigeria naar Nederland. ‘Ik ben altijd met haar bezig geweest. Dat is eigenlijk het enige waar ik mensen mee kan helpen.’

Helpen deed ze al. Ze is gespecialiseerd in haarwerk. In de met plavuizen bevloerde zaak waar de kerstverlichting om de spiegels hangt zijn tientallen pruiken uitgestald. Ze knapt er mensen mee op die hun eigen haar kwijt raken. Door chemokuren, gebruik van antidepressiva of stress. ‘Vaak trieste verhalen. Soms huil ik mee.’

Het idee voor de gratis knipdag ontstond toen een moeder de zaak binnenkwam met twee dochters, voor een paar elastiekjes. De blonde haren van een van de meisjes bleven plakken aan een snottebel onder haar neus. Van Gans pakte een tissue, veegde de de neus af en zag: die coupe is lang niet geknipt. ‘Werken en toch geen geld hebben: ik wist niet dat dit in Nederland bestond.’

Maandag is toch een rustige dag, bedacht ze. ‘Geen vinger aan een hand is gelijk. Maar we delen te weinig met elkaar. Dat zouden we meer moeten doen.’

Esther en haar gezin belandden zes jaar geleden in de schuldhulpverlening, toen ze hun door aardbevingen beschadigde huis met fors verlies verkochten. Nu leeft ze met haar man en drie kinderen (14, 18 en 24 jaar) van honderd euro per week, onder toezicht van een budgetconsulent. ‘Met de stijgende prijzen voor gas en licht wordt het steeds lastiger. Waar we op kunnen bezuinigen, hebben we al op bezuinigd.’

Ze werd door een maatschappelijk werkster getipt over de gratis knipdag. Toch moest ze een drempel over, vertelt ze terwijl Van Gans de schaar in de dode punten zet. ‘Ik wil het wel lang houden, hoor.’

Nederland zou Nederland niet zijn als er ook mensen misbruik maken van generositeit. Laatst, zo’n keurige jongen, vertelt Van Gans. ‘Ik keek hem in de ogen en zag: jij hebt dit niet nodig.’ Ze vroeg hem om een donatie en zie: een tientje in de pot.

Ook voor de onderneemster is het behelpen. Gas heeft ze in de ban gedaan. Haar medewerksters Janet en Adriana hebben een paarse hoodie aangetrokken. Een elektrisch kacheltje zoemt naast de kassa. ‘En volgend jaar gaat de huur ook nog flink omhoog.’

Zelfs nu steeds meer mensen in een lastig parket zitten, merkt Van Gans, blijft armoede een taboe. ‘Ik herken de mensen die bellen aan hun gestotter. Wil je een afspraak maken voor de knipactie?, vraag ik dan.’

Ook Mijke (33), die gelukkig net weer werk gevonden heeft, pakte niet meteen de telefoon toen ze de aankondiging in een huis-aan-huisblad las. ‘Ik definieer mezelf niet als arm. Het is ons probleem niet, die hogere prijzen, maar het is wel ons probleem geworden.’ Haar besparing heette tondeuse. ‘Maar daar voel je je toch niet happy bij.’

Mensen vergissen zich, zegt Van Gans, als ze denken dat ogen de eerste indruk maken. ‘Mensen kijken altijd eerst naar je haar. En als je haar goed zit, voel je je lekker.’

‘Kijk’, zegt Esther, nadat ze is opgestaan uit de draaistoel: ‘Ik kan mijn hand weer door mijn haar halen.’