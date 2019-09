Haan Maurice mag van Franse rechter blijven kraaien

Corinne Fesseau met haar haan Maurice in de tuin van haar woning in Saint-Pierre-d’Oléron. Beeld AFP

Haan Maurice heeft in Frankrijk inmiddels een heldenstatus verworven. Er zijn T-shirts te koop met zijn naam en opschriften als ‘Laat me zingen’. Een petitie met de tekst ‘Red Maurice!’ werd door 140 duizend mensen ondertekend. Tijdens de rechtszitting in juli kwam een ‘steuncomité’ bestaand uit hanen en kippen uit de wijde omgeving naar de rechtbank.

De zaak was twee jaar geleden aanhangig gemaakt door het gepensioneerde echtpaar Biron, dat kort tevoren een vakantiewoning had betrokken op het populaire toeristeneiland Île d’Oléron, aan de Franse westkust. Volgens Jean-Louis Biron begon de haan ’s ochtends om half vijf te kraaien en ging daarmee door tot in de middag. Van slapen kwam na half vijf niets meer.

Onderling kwamen de buren niet tot een oplossing. Eigenaresse Corinne Fesseau deed vergeefse pogingen de overlast te beëindigen. Zo hing ze zwarte lakens op om Maurice wijs te maken dat het nog geen ochtend was, maar daar trapte de haan niet in.

De rechtbank liet ter plekke de werkelijke overlast bepalen. Na drie nachten waarnemen werd vastgesteld dat de haan pas rond kwart voor zeven ontwaakt en vervolgens slechts met tussenpozen geluid maakt, op een aanvaardbaar niveau zolang de luiken gesloten blijven. De Birons kregen niet alleen geen gelijk, maar moeten ook 1.000 euro vergoeding betalen wegens reputatieschade.

Kerkklokken en kikkers

‘Ik ben sprakeloos’, zei Corinne Fesseau na de uitspraak. ‘Het is een overwinning voor iedereen die in dezelfde situatie zit als ik.’ De jurisprudentie kan zich volgens haar uitstrekken tot kerkklokken en kikkers. ‘En waarom geen wet-Maurice, om alle plattelandsgeluiden te beschermen?’ Enkele parlementariërs hebben daar al voor gepleit.

Iets dergelijks stelt ook Bruno Dionis du Séjour voor, burgemeester van het dorp Gajac, op 70 kilometer van Bordeaux. Hij wil de geluiden van het platteland op de nationale erfgoedlijst zetten en heeft daartoe de organisatie l’Echo de nos campagnes opgericht, ‘om het platteland en onze tradities te beschermen’.

De uitspraak van de rechtbank kan goed nieuws zijn voor een groep eenden in de zuidwestelijke regio Les Landes, waar een rechter zich buigt over een geschil tussen boeren en omwonenden over het gekwaak en de geur van de eenden. Burgemeester Georges Ferrero van het dorp Beausset in de Provence weigerde vorig jaar insecticiden in te zetten tegen cicaden, die volgens klagende toeristen te veel lawaai maakten. ‘Als je naar het zuiden gaat, weet je dat er cicaden zijn. Wij zijn trots op ze’, zei hij. In de Franse Alpen werden klagers over het geluid van koebellen in het ongelijk gesteld.

Volgens Jean-Louis Yengué, geograaf aan de universiteit van Poitiers, komen dergelijke geschillen vaak voort uit het verkeerde beeld dat stedelingen hebben van het platteland. Dieren op de boerderij maken allerlei geluiden, zegt hij tegen persbureau AFP, net als dorsmachines en kettingzagen. ‘De rust, dat is niet het echte platteland.’