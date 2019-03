Haan in mast op 18 meter hoogte is volgens rechter geen dierenmishandeling

Die traditie is geen vorm van dierenmishandeling, zo heeft de rechter woensdag bepaald in een door het Comité Dierennoodhulp aangespannen beroepsprocedure. ‘Beschamend’, vindt Sandra van de Werd van het comité die rechterlijke uitspraak.

Volgens de rechter is er geen sprake van dierenmishandeling omdat de haan – die drie dagen in een mandje op 18 meter hoogte aan een vlaggenmast verblijft – goed wordt verzorgd. Voordat de haan omhooggaat, onderzoekt een dierenarts de gezondheid. De haan krijgt water en voer op hoogte en in de mand hangt ook nog een camera om het welzijn van het dier in de gaten te houden.

Hoezo geen mishandeling, vindt Sandra van de Werd. ‘Mishandeling is niet alleen maar een dier schoppen en slaan. Het is ook een dier geestelijk veel stress bezorgen en in zijn welzijn benadelen zonder redelijk doel.’

Over wat precies het doel is van de haan aan de vlaggenmast bestaan veel lezingen, zoals niemand ook zeker weet hoe oud de traditie tijdens Kallemooi is. Velen houden het op een vruchtbaarheidsritueel. Over de functie van de haan op hoogte bestaat wel zekerheid: tijdens de driedaagse feestelijkheden gelden op Schiermonnikoog geen gemeentelijke regels, dus ook niet voor de horeca. Gelegenheden sluiten pas de deuren op het moment dat de haan ’s ochtends gaat kraaien.

Angst en stress

Volgens Comité Dierennoodhulp is het zonneklaar dat de traditie in strijd is met de Wet Dieren. De rechter denkt daar anders over. Het comité ziet niet alleen het verblijf van de haan aan de vlaggenmast op het dorpsplein als dierenmishandeling, maar ook de daaraan voorafgaande rituelen.

Jongeren gaan op hanenjacht, de zogeheten Kallemooi-commissie met daarin oude heren kiest uit het aanbod een haan uit. Sandra van de Werd: ‘Het kan niet anders dan dat het roven van meerdere hanen veel angst en stress oplevert.’

Van de Werd kondigde woensdag aan dat de ‘strijd’ tegen dit ‘walgelijke en volstrekt nutteloze dierenmisbruik’ wordt voortgezet. Of die strijd langs juridische weg wordt voortgezet is nog onduidelijk. Van de Werd verwierf landelijke bekendheid toen zij een kip die in een kunstproject werd gebruikt bevrijdde. ‘Kip Jip’ kreeg daardoor landelijke bekendheid. Van de Werd zelf kreeg een strafblad wegens kippendiefstal.