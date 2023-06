Haaksbergen durft zoutwinning niet aan, maar daarmee komt wel de energietransitie in gevaar

In Haaksbergen is een pompstation van Nobian voor het transport van zout naar Hengelo al in aanbouw. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat blijkt uit een gesprek met verantwoordelijk wethouder Jan-Herman Scholten van het Overijsselse dorp.

Het heeft verstrekkende gevolgen als de gemeenteraad zich op 5 juli achter Scholten schaart, wat gezien eerdere stemmingen over het onderwerp te verwachten valt. Zoutproducent Nobian, voorheen onderdeel van AkzoNobel, heeft de cavernes (zoutvelden) rond Haaksbergen binnen twee jaar nodig om de winning van zuiver zout op peil te houden.

Stokt na ruim honderd jaar de aanvoer uit Twente, dan valt bovendien in Hengelo een van de grootste Europese zoutfabrieken stil. Daarmee eindigt dan ook de levering aan vooral de chemische industrie, die het zout verwerkt in allerlei producten, van medicijnen tot windturbines en elektrische auto’s.

Nationaal belang

Vanwege het belang van het Twentse zout voor de energietransitie speelt staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) met de gedachte meer greep te krijgen op de zoutwinning door die tot een zaak van nationaal belang te maken.

Op de korte termijn heeft Nobian daar in Haaksbergen niets aan. ‘Dit is heel teleurstellend’, zegt Jorn van der Meer van Nobian. ‘Dit neigt naar opzettelijke bestuurlijke obstructie, want de redenering van de gemeente rond veiligheid strookt niet met de feiten over onze zoutwinning. De gemeente heeft ook helemaal niet de expertise om over veiligheid te oordelen.’

Omgevingsvergunningen voor mijnbouw worden verleend door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar dat vraagt de betreffende gemeente soms een ‘verklaring van geen bedenkingen’ om een strijdig bestemmingsplan te mogen negeren. Normaal gesproken is dit kleine puzzelstukje van het vergunningsproces een formaliteit, maar niet in Haaksbergen.

Definitief oordeel

Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad al tegen het afgeven van de verklaring. Uiterlijk half juli wil het ministerie van Haaksbergen het definitieve oordeel weten. Het college heeft dat nu uitgesproken: gemeenteraad, geef die verklaring niet af.

Haaksbergen begeeft zich op glad ijs met de redenering dat ‘de veiligheid van zoutwinning in Haaksbergen niet is geborgd’. De omgevingsvergunning gaat met name over het inpassen van projecten in het landschap. Over veiligheid oordelen vooral de adviseurs van het ministerie: TNO, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Technische Commissie Bodembeweging.

Haaksbergen koppelt veiligheid toch nadrukkelijk aan de leefomgeving door op basis van nog vertrouwelijke rapporten te stellen dat ‘niet is geborgd dat er geen sprake is van bodemdaling door het ontwikkelen van cavernes en het winnen van zout. Daardoor kan dan ook niet worden geoordeeld dat hier sprake is van een goede ruimtelijke ordening.’

Verscherpt toezicht

De vrees voor Nobian is niet ongegrond. Vanwege een groot aantal diesel- en pekellekkages, en het gebrek aan haast bij het opruimen van oude cavernes, staat het bedrijf sinds 2016 onder verscherpt toezicht bij het SodM. ‘Ondanks doorgevoerde verbeteringen’ is nog steeds ‘te weinig voortgang’ geboekt. En dan zijn er ook nog de 61 niet langer gebruikte zoutvelden van Nobian in Twente die ‘mogelijk instabiel worden in de nabije of in de verre toekomst’.

Volgens Nobian is er geleerd van het verleden en zal er rond Haaksbergen juist ‘veiliger dan ooit’ worden gewerkt. Maar de angst is al gewekt. Bij bewoners en ook bij wethouder Scholten, die naar eigen zeggen van staatssecretaris Hans Vijlbrief tijdens een bezoek aan Haaksbergen vorig jaar zomer te horen kreeg: ‘Als het voor jullie niet veilig voelt, dan moeten jullie die zoutwinning niet doen’. Vijlbriefs woordvoerder kon woensdag niet bevestigen of dit klopt en zegt het besluit van de gemeenteraad af te wachten.

Arbeidsplaatsen

Ook Vijlbriefs uitspraken over het toekomstig opslaan van waterstof in lege zoutcavernes leiden tot onrust in de regio. Als dit gaat gebeuren, zou Haaksbergen voor onbepaalde tijd te maken krijgen met mijnbouwprojecten en daardoor een mogelijk onrustige bodem.

Nobian kreeg eind mei steun van de gemeente Hengelo. ‘Bij elkaar zijn momenteel ongeveer 1.400 gezinnen in de regio afhankelijk van de zoutproductie in Hengelo’, schreef het Hengelose college samen met buurgemeente Enschede aan staatssecretaris Vijlbrief over de zoutfabriek. ‘Daarmee zouden veel arbeidsplaatsen verdwijnen en verliest Twente een belangrijke economische pijler.’