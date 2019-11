Haagse wethouder: ‘Broekriem aanhalen, juist vanwege verkoop Eneco’

Boudewijn Revis (VVD), wethouder in Den Haag. Beeld Roos Trommelen

De miljarden van Eneco gaan naar de 44 Nederlandse gemeenten die nu aandeelhouder zijn van het energiebedrijf. Na Rotterdam (31,69 procent van de aandelen) ontvangt Den Haag de grootste uitkering: de 16,55 procent van de aandelen blijkt 675 miljoen euro waard te zijn.

Bent niet u blij met de 675 miljoen euro die Den Haag volgend jaar uit Japan krijgt overgemaakt?

‘Jazeker wel, maar ik geef er wel meteen een waarschuwing bij. Het lijkt heel mooi om in één keer heel veel geld te krijgen, maar de gemeentebegroting van Den Haag is niet in evenwicht. We hebben grote tekorten in de wmo en jeugdzorg en de rijksinkomsten vallen tegen. De verkoop van Eneco is als een eenmalige vakantie-uitkering. Met een vakantiebonus kun je geen structurele tekorten opvangen. De verkoop is dus goed nieuws, maar echt geen oplossing voor alle problemen. Dat geldt voor veel meer gemeenten.’

Wat gaat Den Haag ermee doen?

‘Het college heeft in 2018 besloten dat 50 procent naar duurzame mobiliteit gaat, 30 procent naar de energietransitie en 20 procent voor gebiedsontwikkeling. We gaan dit geld verstandig besteden, zodat Den Haag mooier, duurzamer en beter bereikbaar wordt.

‘Denk aan meer huizen die van het gas af kunnen, aan meer trams die sneller rijden, hier en daar ondertunneld. En denk aan mooie nieuwe hoogbouw in een groene omgeving langs de drie stations. (Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI, red.). Het Rijk wil aan dit soort plannen meebetalen, op voorwaarde dat de stad ook geld inbrengt. Die cofinanciering wordt voor ons gemakkelijker dankzij het geld van Eneco.’

In Den Haag wordt momenteel een nieuw college geformeerd na het vertrek van groep De Mos/Hart voor Den Haag. Worden de onderhandelingen makkelijker of moeilijker met 675 miljoen?

‘Als de onderhandelaars verstandig zijn, dan maakt het niet uit. We scheiden de structurele tekorten van deze eenmalige inkomsten. Gelukkig zitten we met verstandige mensen om tafel (de huidige partijen VVD, D66 en GroenLinks, aangevuld met PvdA en CDA, red.).’

Dus u vangt het structurele financiële tekort er niet mee op?

‘Integendeel. Nu krijgen we elk jaar nog ongeveer 11 miljoen euro dividend van onze Eneco-aandelen. Die inkomsten komen te vervallen. Paradoxaal gezien moeten we dus de broekriem aanhalen, juist als gevolg van de verkoop van Eneco.’

Waarom stopt u het geld dan niet toch in de lopende begroting?

‘Het is onverstandig om die 675 miljoen uit te smeren over de komende tien tot vijftien jaar. Dan zuiveren we ons tekort wel aan, maar zadelen we onze opvolgers met een probleem op zodra de pot leeg is. Dat lost onze structurele problemen niet op. Daarom moeten we nu enerzijds onze begroting op orde brengen en anderzijds het Eneco-geld besteden op een manier die op lange termijn zichtbaar is.’

U klaagt dat u te weinig geld krijgt van het Rijk. Vreest u niet dat het kabinet nu denkt: die Eneco-gemeenten hebben geld zat?

‘Dat baart me zeker zorgen, want het Rijk laat geen kans onbenut om gemeenten structureel te weinig geld te geven. De jeugdzorg is in 2015 gedecentraliseerd, maar het moet minister Hugo de Jonge intussen wel duidelijk zijn dat gemeenten veel te weinig geld krijgen voor hun nieuwe taken. Ik vrees inderdaad dat het Rijk denkt: die 44 gemeenten hebben Eneco verkocht, dus daar is de nood niet zo hoog.’

Hoe lang gaat Den Haag uittrekken om die 675 miljoen van Eneco uit te geven?

‘Reken op een jaar of vijf à tien. Dus niet om gaten te dichten of eenmalig over de balk te gooien, maar om de stad mooier en beter te maken.’

U wilt ook grote investeringen in duurzame energie, zoals warmtenetten of geothermie. Is het dan geen probleem dat na Essent en Nuon ook Eneco uit publieke handen verdwijnt?

‘In het begin van dit verkoopproces is vastgelegd dat netbeheerder Stedin in publieke handen blijft. En Eneco blijft een Nederlandse NV met één Japans lid. Mitsubishi gaat fors in Europa investeren in duurzame energie, zoals windmolenparken. Ik denk dat we juist kunnen gaan vooroplopen.’