Haagse vreugdevuren gaan waarschijnlijk niet door

De opbouw van het vreugdevuur in Scheveningen. Beeld ANP

Dat schrijft waarnemend burgemeester Johan Remkes dinsdag in een brief aan de gemeenteraad van Den Haag. De vergunningsaanvraag is niet compleet, de organisatoren hebben geen verzekering kunnen afsluiten en de hulpdiensten zijn kritisch.

Tot nu toe waren afspraken tussen gemeente en organisatoren vastgelegd in convenanten. Na de vonkenregen van afgelopen jaarwisseling zijn er officiële vergunningen nodig. Volgens burgemeester Remkes hebben de organisatoren ‘hard gewerkt’ om alle benodigde stukken bij elkaar te krijgen, maar is er ‘geen sprake van een aantoonbare professionele organisatie’. Er zijn bovendien veel bezwaren van omwonenden ingediend. Het is de organisatoren niet gelukt om een evenementenaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Vooral de hulpdiensten zijn kritisch, blijkt uit de brief van Remkes aan de gemeenteraad. De brandweer gaat weliswaar akkoord met brandstapels van maximaal tien bij tien bij tien meter, maar stelt dat voor het evenement informatie ontbreekt inzake brandpreventie, bereikbaarheid, mobiliteit en ‘bestrijdbaarheid’. Ook zijn verschillende scenario’s bij brand onvoldoende of niet uitgewerkt, aldus de brandweer. De politie zet grote vraagtekens bij de bereikbaarheid en inrichting van het evenemententerrein, crowdcontrol- en management.

De aanvragen voldoen bovendien niet aan de Wet milieubeheer. Ook is er nog geen natuurbeschermingsvergunning in verband met het ontsteken van een vuur in de nabijheid van een Natura 2000-gebied. Dat heeft onder meer te maken met de uitstoot van stikstof.

Vonkenregen

De strenge voorwaarden die Den Haag dit jaar stelt aan de vreugdevuren, hebben te maken met de calamiteiten die afgelopen jaarwisseling ontstonden. De vuurstapels waren hoger dan afgesproken (de grens was 35 meter), maar de gemeente greep niet in. Door de harde westenwind daalde in de nieuwjaarsnacht een vonkenregen neer op Scheveningen-Dorp.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) publiceerde een kritisch rapport over de vreugdevuren. Dat leidde tot het aftreden van burgemeester Pauline Krikke.

Raadsdebat

De gemeenteraad debatteert donderdag over de komende jaarwisseling. Tijdens een debat half oktober over het rapport van de Onderzoeksraad werd duidelijk dat de fracties in de raad verdeeld zijn. Een aantal partijen wilde dat alles op alles zou worden gezet dat de vuren konden doorgaan. Andere partijen pleitten ervoor om de vuren een jaartje over te slaan.

‘Het lijkt erop dat falend toezicht wordt afgeschoven op bouwers en alle mensen die al decennialang genieten van een mooie traditie’, reageert raadslid Arjen Dubbelaar (Groep De Mos/Hart voor Den Haag). Volgens hem leiden veilige, gecontroleerde vuren tot rust in de wijken. De vrees is dat Den Haag een onrustige jaarwisseling te wachten staat als de vreugdevuren niet mogen doorgaan.

‘Wat het college betreft zal moeten worden ingezet op het veilig én feestelijk laten verlopen van de jaarwisseling ondanks dat de vreugdevuren hoogstwaarschijnlijk niet zullen doorgaan’, schrijft Remkes. ‘Het college doet daarvoor een beroep op iedere inwoner van Den Haag. Met elkaar kunnen we er alsnog een feest van maken.’ Op 3 december moet definitief duidelijk zijn of er al dan niet een vergunning wordt verleend.

Besluitvorming van de gemeente Den Haag rond vreugdevuren.