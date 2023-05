Haagse raad stelt gespreksleider aan als compromis in discussie over terugkeer De Mos

Richard de Mos wil na zijn vrijspraak terug in het college van Den Haag. Beeld ANP

Het besluit om een gespreksleider aan te stellen, is een compromis. De Mos en zijn kompaan Rachid Guernaoui willen na de vrijspraak van corruptie niets liever dan dat hun partij Groep de Mos/Hart voor Den Haag weer deelneemt aan het college. Dat zien veel huidige coalitiepartijen niet zitten. Voorstellen om een verkenner of adviseur aan te stellen, kregen niet genoeg steun. Maar VVD, CDA en D66 gaan wel akkoord met de aanstelling van een gespreksleider.

Wie dat wordt, is nog niet bekend. De gespreksleider zal moeten bemiddelen om de onderlinge verhoudingen, die tussen een aantal partijen verstoord zijn, te herstellen. Ook gaat de gespreksleider aan tafel met de partijen over de manier waarop zij gefinancierd worden en hun denkbeelden daarover. Partijen zoals de SP, PvdA en de Haagse Stadspartij tonen zich al jaren kritisch over vermeende vriendjespolitiek. Maar in de zaak tegen De Mos oordeelde de rechter dat die beschuldiging op juridisch vlak geen hout snijdt.

Over de auteur

Abel Bormans is mediaverslaggever van de Volkskrant. Hij was een van de drie journalisten die schreven over de misstanden bij De wereld draait door.

Toenadering

VVD en CDA zoeken toenadering tot De Mos. Zij stemden ook vóór een motie om De Mos en Guernaoui als wethouders te laten terugkeren. D66 neemt een middenpositie in, PvdA en GroenLinks houden de deur potdicht. De PvdA voelt ‘geen behoefte aan een gesprek over de samenstelling van de coalitie, want die staat voor ons niet ter discussie. Wij gaan een rechts college niet aan een meerderheid helpen’, zei fractievoorzitter Janneke Holman.

‘Niet de hele coalitie wil de uitgestoken hand van De Mos aannemen. Dat stelt mij teleur’, vond VVD-fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg. De Mos noemde de PvdA ‘een bange ree in de koplampen’ die vreest voor de eigen dominantie in de coalitie. De afgelopen weken voerde hij gesprekken met fracties en wethouders en zei hier en daar openingen te hebben gevonden.

Beroepsschrift OM

Het OM lijkt de zaak ondertussen nog niet neer te willen leggen. In een voorlopig beroepschrift dat de verdediging ontving, zegt het OM dat het op een aantal punten fundamenteel van zienswijze verschilt met de Rotterdamse rechtbank. Dat betekent nog niet dat het definitief in beroep zal gaan.

Wel schrijft het OM dat de rechtbank te veel met een politieke bril naar de zaak heeft gekeken, terwijl een ‘zuiver juridische plek’ op zijn plaats was geweest. Het is aan de rechtbank om corruptie te bestrijden, niet aan de politiek, zoals de rechters oordeelden, meent het OM. Daarmee is de weg vrijgemaakt ‘voor omkoping van ambtenaren met invloed in die politieke arena’.

Ook zou de rechtbank te weinig hebben gekeken naar eerdere corruptiezaken. Daaruit zou blijken dat dit niet zo’n ‘hobbelig en onontgonnen terrein’ is als de rechtbank stelt. Ook betwist het OM het argument van de rechtbank dat de kans klein is dat ondernemers een beginnende partij zoals die van De Mos zouden uitkiezen om hun agenda te verwezenlijken. Volgens het OM is een jeugdige partij daar juist gevoeliger voor.

De Mos toonde zich niet onder de indruk van het beroepsschrift van het OM. Hij sprak van een ‘formeel briefje’. Het is ook nog niet duidelijk wanneer het OM beslist of het hoger beroep wordt doorgezet. Een motie die het OM oproept om dit voor 4 juni kenbaar te maken, werd in de Haagse gemeenteraad aangenomen.