Haagse politieke situatie blijft ongewis: D66 wil per se niet met VVD en Hart voor Den Haag in een coalitie

Er is veel oud zeer in de Haagse gemeentepolitiek. Dat heeft alles te maken met de manier waarop eind juni de coalitie tijdens een tumultueus raadsdebat ten val kwam. Nadat Richard de Mos was vrijgesproken van corruptie, trok de VVD de stekker uit de samenwerking met D66, CDA, PvdA en GroenLinks. De ‘weigering’ van de linkse partijen om Hart voor Den Haag ‘alsnog een eerlijke kans te geven op coalitiedeelname’ lag daaraan ten grondslag, zei VVD-fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg. Die actie wordt de VVD door de andere coalitiepartijen nog altijd kwalijk genomen.

‘Om te constateren dat de politieke situatie in de gemeente Den Haag ingewikkeld is, hoef je geen dagelijkse volger van de gemeenteraad te zijn’, zegt verkenner Arie Slob. ‘Mij is in de gesprekken echter wel opgevallen hoe diep de onderlinge verhoudingen beschadigd zijn.’ Slob voerde de afgelopen dagen gesprekken met de Haagse gemeentefracties. Een hell of a job, wil hij maar zeggen.

Slob hoopte op een coalitie van de drie grootste partijen: VVD, D66 en Hart voor Den Haag, de meest logische optie volgens hem. Hart voor Den Haag-leider Richard de Mos en D66-wethouder Robert van Asten maakten samen twee duinwandelingen, maar toch gaat er een streep door dat plan.

'Kneiterrechts’

‘Wij vinden dat de VVD ons met het verlaten van de coalitie een slechte dienst heeft bewezen’, reageert Robert van Asten (D66) telefonisch. ‘We hadden keihard gewerkt om te zorgen dat de partijen bij elkaar zouden komen. PvdA en GroenLinks moesten van ver komen in hun bereidheid om te praten over een mogelijke toetreding van Hart voor den Haag. Toen kwam de VVD plotseling met aanvullende eisen. Dat is gewoon niet fair.’ Van Asten vermoedt dat de VVD samen met Hart voor Den Haag een politiek spel speelde. ‘Hier zat een aanloop bij.’

Van Asten erkent dat de mogelijkheden er nu niet makkelijker op worden. ‘Maar wij wilden graag door met de overgebleven coalitiepartijen CDA, PvdA en GroenLinks. Er wordt van ons gevraagd: laat die collega's maar in de steek en ga met VVD en Hart voor den Haag in zee.’ Dat het partijen zijn met een rechts profiel helpt niet, volgens de D66-wethouder. ‘Een pregnant dossier als de opvang van vluchtelingen, daar staan zij kneiterrechts in. Dus dat maakte deze optie ook inhoudelijk niet bijzonder aantrekkelijk.’

D66 was bereid om de overgebleven coalitie aan te vullen met Hart voor Den Haag, maar dat was voor De Mos dan weer geen optie. Hij ligt overhoop met de PvdA, die zich volgens hem de afgelopen periode ‘zeer kil en bot’ heeft opgesteld, zegt De Mos in een verklaring. Zij hebben volgens hem Hart voor Den Haag ‘twee maanden lang (!) stelselmatig geblokkeerd’.

En dus moet Slob verder kijken. De opties worden ingewikkelder. Slob stelt nu voor om als eerste naar een coalitie van Hart voor Den Haag, VVD, Partij voor de Dieren, Denk, SP en ChristenUnie/SGP te kijken. Een regenboogcoalitie met ‘behoorlijke programmatische verschillen’, erkent Slob. Een andere optie zou zijn om D66, GroenLinks, PvdA en CDA aan te vullen met linkse partijen. Met Partij voor de Dieren en Denk zou die combinatie ook een meerderheid opleveren.