Een vader levert met zijn zoon vuurwerk in. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Een tikje onzeker zet een stel vijftigers drie verhuisdozen op een klaptafeltje naast het stadion van ADO Den Haag. ‘Kunnen we dit vuurwerk hier inleveren?’ De mannen van verwerkingsbedrijf Seon, ingehuurd door de gemeente Den Haag, kunnen hun ogen niet geloven. Behoedzaam trekken zij zware knallers tevoorschijn zoals doosjes Cobra 6, Widowmakers en mortierbommen zo groot als kokosnoten. ‘Ongelooflijk, het zwaarste van het zwaarste.’

Het is nog maar halftien ’s ochtends en het inzamelpunt voor vuurwerk op de parkeerplaats aan de rand van stad ziet er al uit alsof het Mexicaanse leger zojuist een narcobende heeft opgerold. De tafels staan vol explosieven van flitspoeder (dat feller en sneller brandt dan zwart buskruit) en op de grond staat een cakebox van anderhalf meter lengte: professioneel vuurwerk waarmee je tientallen schoten afvuurt. De inzamelaar droogjes: ‘Je merkt wel dat we vandaag in Den Haag staan.’

Een voor een druppelen de inleveraars binnen. Niemand wil met zijn naam in de krant. Tienerzonen die met zichtbare tegenzin achter hun moeder aanslenteren met een doos onder hun arm, vaders die begripvol hun zoontje op de schouder kloppen na het inleveren, een oude heer op de fiets die een pakje Astronauten inlevert.

Een grijsaard die plechtig een houten kistje neerzet met een hangslot erop. ‘Dat kunnen wij zo niet aannemen, meneer. Misschien zit er wel een handgranaat in!’ Na wat breekwerk in de berm verschijnen oude pakjes kanonslagen. De eigenaar: ‘Mijn kinderen zijn het huis uit, wat moet ik er nog mee.’

Schertsvuurwerk

In heel Nederland bieden (grote) gemeenten burgers de mogelijkheid vuurwerk in te leveren. Het illegale spul, maar ook het legaal gekochte knalvuurwerk en de vuurpijlen die begin dit jaar door het kabinet zijn verboden. Veel Nederlanders hebben vuurwerk bewaard, vermoeden deskundigen, vanwege dikke mist tijdens de vorige jaarwisseling. Komend oudjaar is wegens corona niks meer toegestaan, met uitzondering van zogeheten schertsvuurwerk zoals sterretjes, knalerwten, Bengaals vuur en grondtollen (mits je ouder bent dan 12 jaar.)

Wie rondrijdt met één Cobra 6 in zijn auto riskeert al een taakstraf van 120 uur, maar wie het spul inlevert op een tijdelijk inleverpunt van een gemeente hoeft geen vragen te verwachten. De politie is nadrukkelijk afwezig, een particulier destructiebedrijf verricht de inzameling. Den Haag regelde ook nog een frietkar waar inleveraars een gratis broodje kroket als beloning kunnen krijgen. Twee beveiligers houden een oogje in het zeil, maar de sfeer is vriendelijk.

In Utrecht leverde de inzamelingsactie vorige week ruim 210 kilo vuurwerk op. Alkmaar meldt 250 kilogram, Rotterdam 313 kilogram, Amsterdammers leverden slechts 74 kilo in en Tilburg kwam niet verder dan 18,5 kg. Ook hier zat zwaar illegaal vuurwerk tussen, vaak met Poolse etiketten. Volgens de gemeentewoordvoerders werden geen vragen gesteld en reageerden veel burgers opgelucht dat ze van het spul af waren. Alkmaar gaf inleveraars een zak oliebollen mee.

Na inleveren kunnen mensen bij de snackwagen een gratis broodje krijgen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Den Haag zat maandag al na een dag op 207 kilo en ook vandaag zamelt de stad in op twee locaties. Burgermeester Jan van Zanen mailt na afloop: ‘Het vuurwerkverbod is nodig om de zorg te ontlasten. Mensen uit Den Haag en de regio Haaglanden kunnen straffeloos inleveren. Het is belangrijk dat mensen dat doen, omdat vuurwerk thuis bewaren gevaarlijk en onverantwoord is.’

Stevige plastic zakken

Ter relativering van de cijfers: in 2019 nam de politie 62 duizend kilo illegaal vuurwerk in beslag. Dit jaar is al 108 duizend kilo onderschept, meldt een woordvoerder van de Nationale Politie. De mannen van Seon stoppen het ingeleverde vuurwerk eerst in stevige plastic zakken en daarna in kartonnen dozen met anti-statische schuimkorrels. Voor vervoer naar een bunker in Nederland en uiteindelijk naar een verbrandingsoven in Duitsland.

Een Hagenees die met zijn 10-jarig zoontje langskomt, haalt nog even gelukzalige herinneringen op. ‘Vroeger veranderden we de stad in een oorlogszone tijdens de jaarwisseling. Man, het leek wel Irak!’ Maar dat kan volgens hem nu niet meer, helaas voor zijn zoon. ‘Als er nu wat misgaat, sta je mooi voor lul bij de Eerste Hulp. Het is zwaar klote, maar we moeten ook rekening houden met de zorg.’

De twee vijftigers die als eerste drie dozen inleverden, willen anoniem best vertellen van wie al dat illegale vuurwerk was: hun thuiswonende zoon van 22 jaar. De moeder: ‘We hebben hem gevraagd zijn vuurwerk in te leveren, maar dat weigerde hij.’ De vader: ‘Dus hebben we zelf de schuur en zijn kamer doorzocht. Hij zal heel, heel boos zijn als hij vanavond thuiskomt.’

De ouders willen geen zwaar vuurwerk meer in huis. De moeder: ‘Het zat ons nooit lekker, als er brand komt keert de verzekeraar niet uit.’ (Een terechte vrees, stelt desgevraagd een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars.)

De vader: ‘Mijn zoon leeft echt toe naar die ene dag van het jaar, al sinds hij een jongetje was. Ik weet niet wat we daarmee aan moeten. Het kan nu echt niet meer. Dat wordt in elk geval een flinke discussie vanavond.’