Haagse hectiek eist opnieuw zijn tol: Van ’t Wout legt taken als minister van EZ neer vanwege burnout

Bas van ’t Wout is sinds januari demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat. Beeld ANP

Minder ministeries, minder bewindslieden, minder ambtenaren. ‘De trap van bovenaf schoonvegen.’ Het was een heilig voornemen van Mark Rutte toen hij in 2010 premier werd.

Maar de Haagse hectiek gaat niet iedereen zo makkelijk af. Maandag maakte de Rijksvoorlichtingsdienst namens Rutte bekend dat andermaal een minister moet afhaken. Bas van 't Wout stopt voor minstens drie maanden als minister van Economische Zaken en Klimaat. En daarbij blijft het niet: het departement krijgt een extra staatssecretaris.

Van ’t Wout nam op 20 januari de post van Eric Wiebes over, die opstapte vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. De rest van het kabinet werd demissionair. Daarvoor was Van ’t Wout acht jaar Kamerlid en een halfjaar staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geweest, als vervanger van Tamara van Ark. Zij schoof door als minister voor Medische Zorg, nadat Bruno Bruins in die functie in de Kamer letterlijk in elkaar was gezakt.

Eerder was minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) een half jaar afwezig, door ziekte, maar bij terugkeer met de toevoeging van haar echtgenote dat werken in Den Haag ‘niet echt gezond’ is. Het leidde tot een vervangingstombola in het kabinet en nu is opnieuw een herschikking nodig. Stef Blok (VVD), minister van Buitenlandse Zaken, vervangt Van ’t Wout met onmiddellijke ingang. Sigrid Kaag (D66), minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, neemt de portefeuille van Blok over.

Minder ambtenaren geen goed idee

Rutte moest eerder terugkomen op zijn opvatting dat Defensie geen staatssecretaris meer nodig had. Ook het afschaffen van het ministerie van Volkshuisvesting (VROM) staat ter discussie. In de kabinetsformatie is het woningtekort een van de onderwerpen die prioriteit moet krijgen - mogelijk door een nieuw departement in het leven te roepen. Als een kleinere overheid tot een zwakkere overheid leidt, is steeds vaker te horen in Den Haag, was minder ambtenaren niet zo’n goed idee.

Economische Zaken krijgt nu naast Mona Keijzer (CDA) een tweede staatssecretaris, die zich zal bezighouden met klimaat en energie, ‘vanwege de omvang van de portefeuille van de minister’. Wie deze functie gaat vervullen, wordt binnenkort bekend. Hij of zij zal uit VVD-kring komen.

Het probleem van de werklast speelt net zo goed in de Tweede Kamer en wordt daar ook onderkend. ‘We maken elkaar gek', waarschuwde voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib. Op initiatief van D66 krijgen Kamerleden meer ondersteuning. Een commissie onder leiding van SGP-leider Kees van der Staaij nam in 2019 het eigen Reglement van Orde onder loep, onder meer om overbelasting tegen te gaan. Van der Staaij adviseerde ‘meer structuur’ in het parlementaire werk aan te brengen.

Zijn rapport werd in februari in de Kamer behandeld, waarbij is afgesproken dat nachtelijke debatten en stemmingen op onverwachte momenten worden voorkomen. Volgens het inmiddels vertrokken SP-Kamerlid Ronald van Raak, ook al zo'n routinier, was het politieke werk soms ‘een ongezonde uitputtingsslag'.

Op dit moment zitten CDA-Kamerleden Pieter Omtzigt en Harry van der Molen overwerkt thuis. Van de regeling die het mogelijk maakt dat een Kamerlid zich tijdelijk laat vervangen, heeft Van der Molen wel en Omtzigt geen gebruik gemaakt.