Haagse gemeenteraad: stop met subsidie voor As Soennah-moskee

Aanleiding is de recente berichtgeving van NRC en Nieuwsuur over de donaties die de As Soennah-moskee ontving van onder meer een omstreden Koeweitse financier, de Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), waarvan twee vestigingen op de Amerikaanse terrorismelijst staan.

As Soennah ontkende in een verklaring ooit geld te hebben ontvangen van RIHS. Wel gaf de moskee toe donaties gekregen te hebben van Al Najat, een andere Koeweitse stichting. Dat geld – in totaal 130.910 Koeweitse dinar – zou aangewend worden voor de verspreiding van een Koranvertaling. Verdere berichtgeving van NRC over de opruiende preken binnen de As Soennah-moskee hebben de vier Haagse gemeenteraadsfracties ervan overtuigd dat de geldkraan zo snel mogelijk dichtgedraaid moet worden. Volgens de Haagse CDA-fractie ontving de moskee sinds 2013 in totaal 50.000 euro.

‘Nieuwsuur en NRC hebben klip en klaar aangetoond dat in de moskee bijvoorbeeld (de wettelijk verboden) vrouwenbesnijdenis wordt aanbevolen en de gewapende jihad in Syrië wordt goedgepraat. Dit is niet alleen mogelijk strafbaar, maar ook zo verwerpelijk, dat we zoveel mogelijk afstand tot deze organisatie moeten bewaren’, stellen de vier partijen in een gezamenlijke verklaring.

De As-Soennah moskee heeft altijd een hardnekkige reputatie gehad als verspreider van intolerante boodschappen. In 2004 en 2005 werden er in de moskee felle verwensingen en vervloekingen geuit richting opiniemakers. Het gezicht achter dit geluid, de Syrische imam Fawaz Jneid, stond tot 2012 aan het roer in de moskee. Daarna zou de moskee een koerswijziging inzetten en werd voor de buitenwereld een verzoenende toon naar buitenstaanders aangeslagen. NRC berichtte afgelopen april dat deze tolerante boodschap echter een façade is. In vertrouwelijke stukken van de veiligheidsdiensten werd de moskee ervan beschuldigd te praten met een ‘gespleten tong’. Predikers zouden er nog altijd ‘ongelovigen’ en sjiieten vervloeken en deelname aan de strijd in Syrië een ‘legitieme jihad’ noemen.

De Haagse burgemeester Pauline Krikke, die de financiering van de As Soennah-moskee door de omstreden Koeweitse organisatie RIHS ‘zeer ernstig en zorgwekkend’ noemde, pleitte vorige maand voor een wet die ongewenste buitenlandse financiering moet tegengaan. Zo’n wet zou specifiek moeten gelden voor geldstromen uit den vreemde die ‘onze manier van leven en onze democratische rechtsstaat ondermijnen.’ De vier Haagse gemeenteraadsfracties steunen Krikkes pleidooi en hopen dat het kabinet snel werk maakt van een dergelijke wet.