Haagse fractieleider PvdA: ‘De VVD ruikt een kans om een rechts college te vormen’

Gemeenteraadslid Janneke Holman, fractievoorzitter van de PvdA in Den Haag, wilde over verschillende onderwerpen in gesprek met De Mos, maar niet over collegevorming. Beeld ANP

Waarom was u niet bereid om het gesprek aan te gaan met Hart voor Den Haag?

‘Daar waren wij wel toe bereid, want er was genoeg om over te praten. Over de manier waarop politici van Hart voor Den Haag zich opstellen in debatten en op sociale media bijvoorbeeld. Zij spelen vaak op de man. We hadden ook graag gesproken over de transparantie van partijfinanciering, want daar ontbreekt het aan bij Hart voor Den Haag. We wilden het alleen niet hebben over het aanschuiven van die partij bij het huidige college.’

Waarom niet?

‘Omdat een samenwerking tussen Hart voor Den Haag en VVD er onvermijdelijk toe zal leiden dat er wordt gemorreld aan punten die voor onze partij heel belangrijk zijn. Denk aan de opvang van dakloze mensen en vluchtelingen. Denk aan de bouw van betaalbare woningen. Daar willen wij niet op inleveren.’

Bruno Bruins, die na de vrijspraak van De Mos werd aangesteld als gespreksleider, bracht het advies uit om wél verkennende gesprekken te voeren met Hart voor Den Haag. Wat vond u daarvan?

‘Vreemd. Wij waren er überhaupt niet voor om een gespreksleider aan te stellen, maar ik snap al helemaal niet hoe Bruins tot dit advies kwam. Net als GroenLinks hebben we meteen laten weten dat we niets zagen in het aanschuiven van Hart voor Den Haag. Ook andere oppositiepartijen hebben hun twijfels geuit.’

De VVD trok de stekker uit het college omdat de partij het ondemocratisch vond dat PvdA en GroenLinks weigerden te bewegen.

‘Dat is politiek opportunisme van de VVD. Zij ruiken nu hun kans om een rechts college te vormen. Ik begrijp niet wat die partij het afgelopen jaar in het college heeft gedaan. Kennelijk waren ze toch niet zo gelukkig met de samenwerking.’

De VVD stelt ook een einde te willen maken aan de onduidelijkheid waar Den Haag nu al bijna vier jaar in verkeert, sinds De Mos wegens vermeende corruptie uit het college moest vertrekken.

‘Er ontstaat nu juist nog meer onduidelijkheid, want het zal veel tijd kosten voordat er een nieuw college is gevormd. Terwijl er nu gewoon een goed functionerend college zat.’

Vindt u dat De Mos kan terugkeren in het college zolang er nog een hoger beroep tegen hem loopt?

‘Tja, er bestaan nu twee juridische werkelijkheden: de vrijspraak en het hoger beroep. Ik vind het een lastig punt.’

Vreest u dat de manier waarop uw partij zich nu opstelt tot een politieke afstraffing bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zal leiden?

‘Je moet nooit bang zijn als het om je principes gaat. Ik hoop dat de inwoners van Den Haag zullen begrijpen dat het ons altijd om het belang van de stad te doen is geweest.’