Haagse coalitie lijkt vrijgesproken De Mos niet zijn zin te willen geven met plekje in het college

Dat bleek donderdagavond in een langverwacht debat in de gemeenteraad. De Mos had dat debat aangevraagd nadat hij enkele weken terug samen met collega Rachid Guernaoui was vrijgesproken in een corruptiezaak die al jaren sleepte. De aanklacht kostte de twee in 2019 hun wethouderschap.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 werd Groep de Mos/Hart voor Den Haag opnieuw de grootste in de stad, maar andere partijen sloten De Mos uit vanwege de verdenking van corruptie. Na de vrijspraak door de rechter werd De Mos gesterkt in zijn overtuiging dat die uitsluiting op oneigenlijke gronden had plaatsgevonden. Vandaar dat hij de coalitie van D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA opriep het college voor hem open te stellen.

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Wat De Mos betreft hoeven er geen partijen uit de coalitie, maar moet hij wel kunnen aanschuiven. Daar zijn de huidige coalitiepartijen nog niet toe geneigd, bleek donderdagavond in het debat. Vooral D66 stelde zich hard op: ‘Met het openbreken van het lang bediscussieerde coalitieakkoord gaat er vooral nog meer kapot’, zei fractievoorzitter Marieke van Doorn.

De VVD zegt dat de coalitie tot afspraken is gekomen die je ‘niet zomaar overboord gooit’. Het CDA vraagt zich of De Mos niet te polariserend is: ‘Je moet samenwerken met de hele raad en staan voor de hele stad.’ GroenLinks en PvdA menen dat de inhoudelijke verschillen met de partij van De Mos te groot zijn.

Oppositie wil een verkenner

De partijen staan wel open voor gesprekken. Onduidelijk is wat die dan precies in moeten houden en waar die toe moeten leiden. De coalitie steunt in ieder geval de oprichting van een werkgroep die aan herstel van vertrouwen zou moeten werken. De oppositie was daar kritisch over. Naast de partij van De Mos schaarden de Partij voor de Dieren en de SP zich achter het idee voor een verkenner.

Omdat het debat te lang duurde, werd besloten om de tweede termijn uit te stellen tot volgende week. Dan moeten er knopen worden doorgehakt over welke vorm het gesprek met De Mos krijgt.

Intussen is De Mos nog niet af van het juridische traject rondom de corruptieaanklacht. Vorige week tekende het OM hoger beroep aan tegen zijn vrijspraak. Vooralsnog is dat puur formeel omdat het OM binnen twee weken na de uitspraak moest beslissen of het in beroep ging. Er is echter meer tijd nodig om het vonnis te bestuderen, zei het OM. De kans is dus aanwezig dat justitie tot de conclusie komt dat de Haagse politicus zich niet opnieuw voor de rechter hoeft te verantwoorden.