Haagse burgemeester, politiechef en hoofdofficier wisten niet van brief over Syrische messensteker

Door een ‘menselijke fout’ was het briefje over de man die op 5 mei drie mensen neerstak in Den Haag niet bekend bij de top van de politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeester. Dat zei politiechef Paul van Musscher woensdag tegen Omroep West.

Dinsdag maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat de politie twee maanden geleden is getipt over de Syrische man die op Bevrijdingsdag drie mensen neerstak in Den Haag. In een brief in gebrekkig Engels waarschuwde de anonieme afzender begin maart dat de man van plan zou zijn een terroristische daad te plegen.

Volgens politiechef Musscher is het een ‘ongelukkige fout’ dat die melding niet goed werd geregistreerd. ‘Maar het is wel zeer serieus onderzocht en zelfs met de AIVD besproken. Als er wel registratie had plaatsgevonden, was de afhandeling van het incident exact hetzelfde geweest. We hadden alleen eerder geweten dat die melding in maart er was.’

In de gemeenteraad moet burgemeester Pauline Krikke donderdag opheldering geven. Oppositiepartij PVV heeft al een motie van afkeuring aangekondigd. Krikke heeft volgens de PVV gelogen toen ze kort na de steekpartij meldde dat de verdachte alleen verward was, maar dat er geen signalen waren dat er een terroristisch motief speelde. Ook andere raadsfracties willen weten waarom de informatie niet bekend was bij de korpschef, de hoofdofficier van justitie en de burgemeester en hoe de communicatie is verlopen.

Anonieme melding

De politie onderzocht de anonieme melding en deelde de informatie onder meer met de AIVD en de gemeente. Ook instanties die het Haagse Veiligheidshuis vormen, werden ingelicht. Onder meer de reclassering en GGZ Parnassia maken daarvan deel uit.

Volgens het OM gaf het onderzoek geen aanleiding om de man aan te merken als iemand met een terroristische achtergrond, maar kon dit ook niet worden uitgesloten. De anonieme melding alleen was in elk geval onvoldoende reden om hem aan te houden, aldus het OM. De man is ‘zorgvuldig door alle betrokken instanties onderzocht en gewogen’, liet de Haagse burgemeester Krikke dinsdagavond in een reactie weten. ‘Dat heeft niet geleid tot een ander beeld van de verdachte.’

De man verbleef op het moment dat de anonieme tip binnenkwam in een GGZ-instelling. Hij was daar opgenomen, nadat hij op 3 februari zijn huisraad op straat had gegooid. De psychiater zette de gedwongen opname na enige tijd om in een ambulante behandeling.

Mede doordat de man wisselende verklaringen aflegt, kan het OM nog altijd niet zeggen waarom de 31-jarige Syriër op 5 mei met een mes op drie mensen instak: ‘Zoals eerder gemeld, worden daarbij alle scenario’s opengehouden, ook een mogelijk terroristisch oogmerk.’

Geen aanwijzingen voor terroristisch motief

Onderzoek in het huis van de man heeft geen aanwijzingen voor een terroristisch motief opgeleverd. Zo zijn er volgens het OM geen afscheidsvideo of afscheidsbrief aangetroffen waarin hij al dan niet naar zijn daad verwijst. Er is ook geen materiaal gevonden dat de man geïnspireerd zou zijn door bijvoorbeeld IS en de steekpartij is evenmin opgeëist.

Krikke zei kort na de steekpartijen dat de man verward was en er geen signalen waren ‘dat er meer speelt dan dit.’ Ook de politie liet in een eerste reactie weten dat de man bekend was vanwege ‘verward gedrag’.

Dinsdagavond benadrukte Krikke dat het feit dat de verdachte als verward bekendstond, ‘niet op voorhand iets zegt over het motief dat ten grondslag ligt aan zijn gruweldaad.’ Vrijdag praat ze met betrokken bewoners en ondernemers over de steekpartij en de laatste stand van zaken in het onderzoek.

De man wordt van drie pogingen tot moord en bedreiging met een mes verdacht en zit in beperkingen in het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen, waar hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De Haagse rechtbank beslist morgen over de verlenging van zijn voorarrest. De drie mensen die ernstig gewond raakten bij de steekpartijen, verblijven niet meer in het ziekenhuis.

Hoe gaan we om met getraumatiseerde Syrische statushouders?

