Haagse aversie over openbaren appverkeer ministers tekent worsteling met transparantie

Premier Mark Rutte met zijn mobieltje. Hij wiste jarenlang naar eigen inzicht sms'jes. Beeld ANP / AFP

Duidelijkheid kan het nieuwe Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) in elk geval niet worden ontzegd. Alle chatberichten van ministers en topambtenaren moeten voortaan bewaard en opgeslagen worden in een goed toegankelijk ‘digitaal archiefsysteem’, zo luidde afgelopen week de aanbeveling aan het kabinet. Naar eigen inzicht sms’jes wissen, zoals premier Mark Rutte jarenlang deed, moet voortaan uit den boze zijn, benadrukte voorzitter Ineke van Gent.

Als een complete verrassing kan het oordeel van het ACOI niet komen. Eerder concludeerde de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed ook al dat de chatberichten van bewindspersonen bewaard moeten worden en dat het dagelijks vernietigen van sms’jes door Rutte in strijd was met de Archiefwet. Dat er een ambtelijke instructie bestond die de premier een vrijbrief gaf om zelf te bepalen wat bewaard moest worden, veranderde daar niets aan.

Het rapport van het ACOI (titel: ‘Kan dit weg?’ - ‘Nee’) zal niet op elk ministerie met enthousiasme zijn ontvangen. Het is in Den Haag een publiek geheim dat menig minister en topambtenaar de aandacht voor het interne chatverkeer een symptoom van ‘doorgeslagen transparantie’ vindt.

Ex-minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus verwoordde dat sentiment onlangs in interview met het CDA-partijblad, waarin hij opriep om de overheid ‘meer met rust te laten’. ‘Er wordt altijd wel iets gevonden dat de wenkbrauwen doet fronsen’, aldus Grapperhaus. ‘Hoe meer kennis mensen van iets hebben, des te meer vragen ze gaan stellen; ze gaan allerlei haken en ogen zien, en beginnen te twijfelen. Waarom moet alles wat ik als minister met ambtenaren in e-mail of app-berichten bespreek openbaar worden? Het is mijn stellige overtuiging dat hierdoor het wantrouwen in de overheid alleen maar toeneemt.’

Het huidige kabinet toonde zich vorig jaar ook beducht voor te veel transparantie. Onder auspiciën van CDA-minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruin Slot, werd plotseling besloten dat app-verkeer tussen bewindspersonen voortaan geheim is. Anders zou de ‘eenheid van kabinetsbeleid’ in gevaar kunnen komen, zo luidde de verklaring. Eerder werd dergelijke communicatie nog wel openbaar gemaakt om besluitvorming te kunnen reconstrueren. Volgens hoogleraar staatsrecht Wim Voermans is de geheimverklaring ‘in strijd met zowat alle openbaarheids- en archiefregels die we hebben’.

Bedenkingen over transparantie rondom app’jes en sms’jes gaan hand in hand met klachten over de werklast. ‘Die app’jes, dat is vreselijk, echt vreselijk’, zei plaatsvervangend secretaris-generaal Abigail Norville eind vorig jaar in een podcast van de Volkskrant. ‘Probeer zelf maar eens app’jes uit je telefoon te halen... Als je ziet wat voor energie we daar in moeten stoppen, dan vraag ik mij daadwerkelijk af wat Nederland daar beter van wordt.’ Volgens Norville gaat alle aandacht voor openbaarheid en transparantie (‘een heel complex dossier’) ten koste van andere onderwerpen. ‘Ik ben er zelf deze week ook al weer acht uur mee bezig geweest. Die tijd kan ik niet stoppen in het verbeteren van de zorg in Bonaire, Sint Eustatius en Saba.’

Dat verslaglegging niet hoog in aanzien staat binnen het ambtelijk apparaat, bleek eerder eveneens uit de werkwijze van premier Mark Rutte. Voordat de premier dagelijks al zijn sms'jes van zijn telefoon wiste, stuurde hij de berichten die hij wél belangrijk vond om te archiveren door naar enkele ambtenaren. De afspraak was dat de laagste ambtenaar in rang verantwoordelijk werd voor het vervelende klusje om de sms’jes van de premier goed op te slaan.

Het nieuwe adviescollege toonde afgelopen week weinig begrip voor de bezwaren in de Haagse binnenwereld. Het chatverkeer van lage ambtenaren hoeft niet volledig bewaard te blijven, maar de communicatie van ministeries en andere sleutelfiguren zijn wel degelijk relevant voor de democratische controle, meent het ACOI. ‘Onze democratie is gebaat bij meer openheid’, aldus voorzitter Van Gent donderdag bij Nieuwsuur. ‘Je ziet het wantrouwen tussen burgers toenemen. Dan moet je juist transparant zijn en niet duiken. Het lakken is een soort topsport geworden binnen de overheid. Daar moeten we echt mee ophouden.’

CDA-minister Bruin Slot moet binnen drie maanden laten weten of ze het advies van het nieuwe adviesorgaan overneemt. Van Gent leek donderdag al enigszins te anticiperen op verzet vanuit de ministeries en het kabinet. Haar advies: ‘Ga nou niet alle energie gebruiken om uit te leggen waarom het allemaal moeilijk en lastig is, gebruik die energie om een goede oplossing te zoeken.’