Haags cultuurpaleis wordt 31 miljoen euro duurder

Het nieuwe onderkomen voor het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag valt 31 miljoen euro duurder uit dan begroot. Het cultuurpaleis opent pas begin 2022 en niet in juni 2021.

Die pijnlijke conclusies heeft het nieuwe Haagse college van burgemeester en wethouders deze week getrokken. Bij de oorspronkelijke plannen voor het onderwijs- en cultuurcomplex (OCC) klonk de plechtige belofte dat het gebouw nooit duurder zou worden dan 177 miljoen euro.

‘De vraag was: aanpakken of aanmodderen. Alle partijen waren het er over eens alle vraagstukken in een keer op te lossen’, aldus wethouder Boudewijn Revis (VVD). ‘Door deze deal met alle partijen weet iedereen waar hij aan toe is, neemt de gebruikskwaliteit van het gebouw toe en voorkomt de gemeente dat we jarenlang in juridische loopgraven terechtkomen. Nu we al een jaar aan het bouwen zijn, is het wel in het belang van de stad dat gebouw en plein straks op een goede en verantwoordelijke manier aan de stad worden teruggegeven.’

De gemeente trekt nu 20 miljoen euro extra uit voor betere gebruiksmogelijkheden en uitstraling van het complex. Nog eens 11 miljoen euro wordt gereserveerd om geschillen met aannemer Cadanz af te kopen. Tot 2022 blijft het Zuiderstrandtheater in Scheveningen het tijdelijke onderkomen voor muziek en dans.

Het project is al jaren omstreden. De lokale verkiezingen van vier en acht jaar geleden draaiden om het Spuiforum. Bij de raadsverkiezingen In maart dit jaar was het OCC juist geen groot thema.