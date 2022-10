Gynaecoloog die een spiraaltje uitvond nadat hij een verhaal over woestijnkamelen had gehoord

Piet Rhemrev.

‘Als je zelf niet knikkert, moet je je niet bemoeien met de spelregels’, zei gynaecoloog Piet Rhemrev in een tv-programma tegen pater Koopman, een militante tegenstander van abortus. Rhemrev nam het in de jaren zeventig op voor vrouwen die eisten baas in eigen buik te mogen zijn en de keuze wilden hebben een ongewenste zwangerschap te laten afbreken.

Dag en nacht was hij in touw. In het Elisabeth Gasthuis in Heemstede (het huidige Spaarne Gasthuis in Haarlem), als voorvechter voor voorbehoedsmiddelen, als promotor in binnen- en buitenland van een mede door hem uitgevonden spiraaltje en als voorzitter van de kinderbescherming.

Hij dekte artsen die in de Bloemenhovekliniek illegaal aborteerden. Als er complicaties waren, stuurden ze de vrouwen naar zijn praktijk. Conflicten met de toenmalige minister van Justitie Dries van Agt, die het verbod op abortus wilde handhaven, liet hij gladstrijken door contacten uit zijn studententijd.

Met een collega ontwikkelde hij een koperhoudend spiraaltje, een voorbehoedsmiddel dat in de wandelgang het multiloadje werd genoemd. Ze waren op dat idee gekomen toen ze hoorden dat kameeldrijvers een koperhoudende steen in de baarmoeder van hun kamelen stopten om zwangerschap tijdens lange woestijnritten te voorkomen.

Boerderij in Meerhout

In 1979 betaalde Rhemrev de tol voor zijn harde werken, hij kreeg een zwaar hartinfarct na een partijtje tennis. Een openhartoperatie en zeven bypasses verder gooide hij het roer radicaal om: hij vertrok met zijn vrouw Greetje en hun vijf kinderen naar een vervallen boerderij in het Belgische Meerhout. Hij leerde beton storten, metselen, lassen en hekken zetten, knapte de boerderij op en ging boeren.

Samen met zijn vrouw schiep hij een paradijs, waar de natuur zijn gang kon gaan. Ze hielden paarden, schapen, ganzen en honden. Een weiland maaiden ze niet opdat insecten en vlinders hun gang konden gaan en fazanten, reeën en roofvogels zich er thuis voelden. Een stapel hout lieten ze liggen omdat er een marter in huisde.

Dat hij arts was, was snel bekend. Zo kon het gebeuren dat een dorpsgenoot die om medisch advies kwam vragen, achterom naar de stal werd verwezen. Daar trof hij Rhemrev aan in overall, op klompen en met een mestvork in de hand. Zijn brede grijns brak snel het ijs.

Krokodil of haai

Als zoon van een huisarts op Java, die was getrouwd met een totok (witte vrouw) groeide hij met één been op in de jungle. Een brutale aap en een panter waren zijn huisdieren. In de branding van een baai surfte hij op versleten autobanden. Vanuit een hoge boom hield een oom een oogje in het zeil. Hij zou fluiten als hij een krokodil of haai zag.

In 1942 brak de oorlog uit met Japan en werd de 11-jarige Piet opgesloten in een jongenskamp en later een ander kamp. Hij werd geslagen met stokken door schreeuwende Japanners, die hem verachtten om zijn donkere huid.

Rhemrev verbrak het zwijgen daarover toen zijn dochter, de actrice Loulou, en haar man, theatermaker Folmer Overdiep, erover doorvroegen. Loulou: ‘Hij hield niet meer op met vertellen. De tijger, verscholen in hem, kwam weer tot leven.’ Het heeft geresulteerd in de voorstelling Hallo Bandoeng!, die Loulou nog steeds opvoert.

De laatste jaren woonden de Rhemrevs in Den Haag, ze wilden dicht bij een ziekenhuis wonen omdat zijn hart weer was gaan opspelen. Hij deed mee aan een experiment, dat gaf hem een jaar. Een tweede stap was niet mogelijk doordat er niet werd geopereerd in de covidperiode. Hij bedacht een andere behandeling, die hem nog een jaar extra gaf.

Rhemrev overleed op 14 augustus, hij werd 90 jaar. Loulou: ‘Mijn vader zag nergens tegenop en had een geweldig doorzettingsvermogen. Zijn ervaringen in de jappenkampen hadden hem onverwoestbaar gemaakt.’