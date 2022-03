Gunstige coronacijfers: minder opnamen en positieve testen

Een groot deel van de coronatesten afgenomen door de GGD is positief, omdat veel mensen naar de teststraat komen om een positieve zelftest te bevestigen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De afgelopen week kregen 246 duizend Nederlanders een positieve testuitslag, dat is 21 procent minder dan de week daarvoor. Dit blijkt uit de wekelijke coronacijfers van het RIVM. Het RIVM brengt geen los nieuwsbericht meer uit over de corona-ontwikkelingen.

De afname komt voor een deel doordat er steeds minder getest wordt. Vorige week gingen er ruim een half miljoen Nederlanders naar de teststraat, deze week waren dat er minder dan 400 duizend. Het percentage positieve testen neemt dan ook toe, en steeg de afgelopen week van 58,3 naar 62,6 procent. Bijna tweederde van de testen in de GGD-teststraten is nu positief. Dat zoveel testen positief blijken komt doordat veel mensen naar de teststraat gaan om een positieve zelftest te bevestigen.

In vrijwel alle leeftijdsgroepen daalt het aantal meldingen deze week. Alleen bij 65 tot 80-jarigen was een stabilisatie of lichte toename te zien, maar de bevestigde besmettingsgraad is bij ouderen nog steeds relatief het laagst. Twintigers en dertigers testen het vaakst positief.

In het noorden van het land is het aantal positieve testen het hoogst. Friesland en Groningen melden deze week de meeste besmettingen, meer dan 2.000 per 100 duizend inwoners. Het landelijk gemiddelde is 1.409. De veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant en Rotterdam-Rijnmond hebben de minste nieuwe besmettingen gemeld.

In de ziekenhuizen wordt het rustiger. De afgelopen week zijn dagelijks gemiddeld 149 coronapatiënten opgenomen, 17 procent minder dan de week daarvoor. Van deze patiënten kwamen er per dag gemiddeld 12 op de intensive care terecht, dat waren er een week eerder nog 14. Dit blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Sinds gistermiddag zijn 169 covidpatiënten nieuw opgenomen, van wie 11 op de ic, en hebben 231 personen het ziekenhuis verlaten.

Op dit moment liggen 1.408 patiënten met covid-19 in het ziekenhuis, 62 minder dan gisteren en 218 minder dan vorige week dinsdag. Ook op de intensivecare-afdelingen liggen steeds minder coronapatiënten, de ic-bezetting daalt in een week tijd van 171 naar 150.

De sterftecijfers zijn lager dan vorige week. Het RIVM rapporteerde de afgelopen week 63 sterfgevallen, de week daarvoor 95.