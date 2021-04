Gunstige cijfers bij 80-plussers, verder meer besmettingen en ziekenhuisopnamen

Het aantal ziekenhuisopnamen neemt sinds eind februari in alle leeftijdsgroepen toe, behalve bij 80-plussers. In februari was nog bijna een kwart van de ziekenhuispatiënten 80 of ouder, sinds begin maart is dit 15 procent. Dit is het gevolg van het vaccinatieprogramma, aldus het RIVM. Bij Nederlanders onder de 80 stijgt het aantal ziekenhuisopnamen. De helft van de ziekenhuispatiënten is tussen de 60 en 79 jaar oud. Ook het aantal nieuwe patiënten op de intensive care vertoont een stijgende lijn, vooral bij mensen tussen de 40 en de 80 jaar. Al sinds het begin van de coronacrisis worden relatief weinig tachtigers op de ic opgenomen. Het aantal coronapatiënten op de ic onder de 40 is stabiel laag. Van elke 20 ic-patiënten is er 1 jonger dan 40. Het aantal gemelde besmettingen daalt deze week bij 80-plussers en bij kinderen onder de 12. Bij jongeren van 13 tot en met 17 steeg het aantal meldingen het meest.

Meer besmettingen gemeld deze week, vrijwel evenveel getest

De afgelopen week zijn 51.240 personen positief getest op covid-19, 6 procent meer dan een week eerder. Vorige week daalden de besmettingscijfers nog met 7 procent. Hoewel tijdens de paasdagen minder mensen werden getest maakte dit voor het totaal aantal testen niet veel uit. Vrijwel evenveel Nederlanders gingen naar de teststraat als vorige week, een kleine 500 duizend. Het percentage positieve testen steeg in een week tijd van 8,9 naar 9,6 procent en is daarmee weer op het niveau van medio februari. In Limburg-Noord, Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond waar de afgelopen week de meeste besmettingen zijn gemeld, was meer dan 12 procent van de testen positief.