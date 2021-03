Gunstig neveneffect van corona: misdaadcijfers dalen fors

Beeld ANP

Dat blijkt uit het aantal misdrijven waarvan aangifte is gedaan of die door de politie zijn geverbaliseerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daalde het totale aantal misdrijven het afgelopen jaar met 2 procent. Vooral het zakkenrollen valt daarbij op: de zevenduizend aangiften in het afgelopen jaar zijn een afname van bijna 50 procent ten opzichte van 2019.

De politie registreerde ruim dertigduizend woninginbraken, dat is bijna een kwart minder dan het jaar ervoor. In Amsterdam was die daling het sterkst, met duizend minder inbraken dan in 2019, een afname van 29 procent. In Rotterdam en Den Haag nam het aantal woninginbraken, net als gemiddeld in de rest van Nederland, met 23 procent af. Alleen in Utrecht was die daling, met 10 procent, veel geringer. Een verklaring daarvoor heeft het CBS niet.

De aangiften van straatroof namen met 16 procent af tot iets meer dan drieduizend. Winkeldiefstal kwam volgens de politie ‘slechts’ 35 duizend keer voor, een afname van 13 procent.

‘Aannemelijk’ verband met coronapandemie

Het CBS heeft geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze dalingen, maar vindt het ‘aannemelijk’ dat het criminaliteitsbeeld in 2020 is beïnvloed door de coronapandemie en de getroffen maatregelen: ‘Zakkenrollen werd lastiger en meer thuiswerken verkleint de kans op woninginbraak.’ Ook vermoeden de onderzoekers dat er ‘zeer waarschijnlijk’ een direct verband is tussen de winkelsluiting als gevolg van de pandemie, en de daling van het aantal winkeldiefstallen.

Daar staat tegenover dat cybercrime, net als in de drie voorgaande jaren – toen er geen coronavirus rondwaarde – blijft stijgen, zo bevestigde eerder ook de politie. Sterker nog, volgens het CBS steeg het aantal digitale vormen van misdaad, zoals hacken, Whatsappfraude (berichtjes waarbij een schijnbare kennis om geld vraagt) en oplichting (iets online bestellen, betalen en het nooit ontvangen) met 54 procent ten opzichte van 2019 naar ongeveer 139 duizend aangiften. Ten opzichte van 2017 is dat zelfs een verdubbeling.

‘Daarbij moet worden opgemerkt dat een groot deel van die stijging wordt veroorzaakt doordat de politie het in april 2020 makkelijker maakte om aangifte te doen van Whatsappfraude’, zegt CBS-onderzoeker Maarten Bloem. ‘Sinds april 2020 steeg het aantal meldingen van Whatsappfraude en pogingen daartoe – want niet iedereen trapt erin – met twintigduizend, in vergelijking met de periode april-december 2019.’

De stijgende cybercriminaliteit is volgens Bloem deels indirect een gevolg van de coronamaatregelen: ‘We zijn met z’n allen veel meer online gaan winkelen. En criminelen verhuizen nou eenmaal mee naar plekken waar veel geld wordt uitgegeven.’