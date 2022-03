Gündoğan ziet één wraakzuchtige ex-medewerker, Volt spreekt over ‘structurele’ pesterijen en intimidatie

Tweede Kamerlid Nilufer Gundogan en haar advocaten Geert-Jan (r) en Carry (r) Knoops bij aankomst bij de rechtbank voor het kort geding tegen de Tweede Kamerfractie van Volt. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De presiderende rechter werpt de kibbelende toga’s in de rechtszaal een paar meewarige blikken toe. Voordat ze de zitting opent wil Mieke Dudok van Heel de strijdende partijen toch wat meegeven: moest het nou echt zover komen? ‘Vanmiddag gaan we kijken wie er juridisch gelijk krijgt, maar ik heb enige vrees dat er alleen maar verliezers zullen zijn.’

In een van de grote zalen van de Amsterdamse rechtbank staat dinsdagmiddag het interne partijconflict van Volt op het programma. Rechts zitten fractievoorzitter Laurens Dassen en partijvoorzitter Peter-Paul de Leeuw, links zit het geroyeerde fractielid Nilüfer Gündoğan.

Gündoğan heeft het kort geding aangespannen nadat Dassen en De Leeuw haar op 13 februari schorsten als lid van de Tweede Kamerfractie. Volt bracht destijds naar buiten dat dit gebeurde omdat er ‘meldingen van grensoverschrijdend gedrag’ tegen Gündoğan waren gedaan. De nummer 2 op de kieslijst van Volt eist nu dat Volt de aantijgingen terugneemt, haar schorsing ongedaan maakt en een flinke schadevergoeding betaalt. Afgelopen weekend zette Volt haar definitief uit de fractie, reden voor Gündoğan om aangifte te doen van smaad en laster tegen Dassen en een aantal andere (ex)partijmedewerkers.

Gündoğans advocaat Geert-Jan Knoops schuwt de grote woorden niet in zijn pleidooi ten behoeve van zijn cliënte. ‘Het bestuur van Volt heeft met oneigenlijke motieven een staatsrechtelijk illegale nucleaire bom onder de carrière van mevrouw Gündoğan geplaatst’, betoogt hij. ‘Zij is gestigmatiseerd zonder dat zij zich heeft kunnen verdedigen.’ Het verwijt aan het adres van de partijleiding luidt dat die zonder goede gronden, en zonder Gündoğan een eerlijke kans op verweer te geven, haar reputatie te grabbel heeft gegooid.

Een fractiemedewerker

De hele casus tegen haar zou gebaseerd zijn op beschuldigingen van één enkele fractiemedewerker. Knoops impliceert dat deze man handelde uit rancune, omdat Gündoğan zijn arbeidscontract niet wilde verlengen. Voordat Gündoğan in de Tweede Kamer werd gekozen was zij met de man bevriend. Zij had hem zelf als fractiemedewerker aangesteld, maar was niet tevreden over zijn functioneren. Knoops: ‘Ze heeft hem meerdere malen op dat gebrek aan kwaliteit aangesproken. Dat verzuurde de vriendschap.’

De man nam wraak – aldus de lezing van het Gündoğan-kamp – door haar van grensoverschrijdend gedrag te beschuldigen en daarbij te vermelden dat ook andere (oud-)medewerkers van Volt zulke negatieve ervaringen met het Tweede Kamerlid hebben. Louter en alleen naar aanleiding van deze ene melding zou Volt pardoes hebben besloten Gündoğan te schorsen.

Meerdere klachten

De advocaat van Dassen, Rachel Mourits, schetst een heel ander beeld. Al voor Gündoğans schorsing zou de partijleiding minstens een andere klacht hebben ontvangen die de beschuldigingen van de voormalige fractiemedewerker ondersteunde. Kamerlid Marieke Koekkoek zou ook hebben aangegeven dat ze zich ‘onveilig’ voelde door de manier waarop Gündoğan in de fractie opereerde. Vervolgens meldden zich nog twaalf andere klagers. Gündoğan zou opmerkingen hebben gemaakt over hun seksuele geaardheid en uiterlijk en meerdere mensen een tik op hun billen hebben gegeven. Ook zou het aangeklaagde Kamerlid een alcoholprobleem hebben.

Mourits: ‘Hieruit blijkt dat er binnen Volt een groep was die zich structureel gepest en geïntimideerd voelde. Het gaat niet om één seksuele avance, maar om een structureel patroon van verkeerde omgangsvormen. Haar gedrag is in strijd met alle fatsoensnormen en in elk opzicht ongepast.’

Meer dan drie uur zijn de advocaten aan het woord. Aan het eind van de zitting is moeilijk te beoordelen hoe grensoverschrijdend het gedrag van Gündoğan nou echt was. Mourits spreekt van ‘stevige verbale aanvaringen’. Knoops noemt haar een ‘no nonsense vrouw, zeer gefocust, die soms hard naar haar medewerkers toe is, ook in taal.’ Sterke vrouwen die zich uitspreken, maken doorgaans weinig vrienden in de politiek, voegt hij daaraan toe.

De rechter doet op 9 maart uitspraak.