Gündoğan definitief uit Volt-fractie: 13 meldingen van onder andere handtastelijkheden en intimidatie

Volgens Nilüfer Gündoğan ging het om één klacht van een slecht functionerende medewerker. Beeld ANP

Gündoğan was al sinds 13 februari geschorst als fractielid, hangende een onderzoek naar meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Tot nu toe wilde Volt niet bekendmaken welke aantijgingen er tegen Gündoğan zijn gedaan. Dassen zei dat dit vertrouwelijk moest blijven om de klagers te beschermen zolang het integriteitsonderzoek liep. De partij schakelde een onafhankelijk bureau in om de beschuldigingen te onderzoeken.

Volgens Gündoğan ging het maar om één klacht van een slecht functionerende medewerker die zij had berispt. Die bewering blijkt dus onjuist; er is veel meer aan de hand. De dertien meldingen tegen Gündoğan komen volgens Dassens verklaring ‘uit alle lagen van de partij’. ‘Dit gedrag tolereren we niet in onze partij’, schrijft de partijleider. ‘Na een laatste gesprek met Nilüfer bleek haar positie onhoudbaar en hebben we de moeilijke keuze gemaakt haar fractielidmaatschap te beëindigen.’

Naar aanleiding van haar schorsing spande Gündoğan een kort geding aan tegen Volt. Ze eist daarin dat de partij haar schorsing als fractielid ongedaan maakt, de uitlatingen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag terugneemt en haar een schadevergoeding betaalt. Het kort geding dient maandag in de Amsterdamse rechtbank. Gündoğans advocaat Geert-Jan Knoops heeft tegen het ANP gezegd dat die zitting gewoon doorgaat.

Gündoğan kondigde twee weken geleden aan dat ze haar Kamerzetel wil behouden, mocht ze uit de fractie gezet worden. Als ze weigert haar zetel in te leveren, telt de Tweede Kamer vanaf nu twintig fracties in plaats van 19. Volt gaat dan met twee Kamerleden verder: Dassen en Marieke Koekkoek.

Dassen schrijft ‘geschrokken’ te zijn van de meldingen. ‘We beseffen dat we tekort zijn geschoten en bieden onze excuses aan de betrokkenen aan en aan iedereen die hierdoor is geraakt.’ Hij belooft maatregelen te nemen om ‘dit soort situaties’ in de toekomst te voorkomen. Volt wil onder andere het screeningsproces voor kandidaat-politici verbeteren en het ‘integriteitshuis’ van de partij versterken, opdat slachtoffers van intimidatie beter gehoor kunnen vinden binnen de partij.