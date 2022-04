Gun de schuldenaar éven vrijaf van facturen en boetes, zeggen schuldhulpverleners

Christy de Ruiter, schuldhulpverlener in Amsterdam: ‘Als de schulden blijven oplopen, haken mensen soms gewoon af.’ Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Toen Mehmet zes jaar geleden een psychose kreeg, veranderde zijn leven, vertelt de 30-jarige Amsterdammer, die bij een ict-bedrijf werkt. ‘Mijn denkwijze werd helemaal anders, ik schoof problemen steeds weg’, zegt hij. ‘Ik begon allemaal dingen te kopen, elektronica en zo. Je belandt in een cirkel. Om het niet erger te maken en het hoofd rustig te krijgen, probeerde ik wel iets af te betalen. Maar je betaalt de ene schuld met de andere. Ik kwam er niet meer uit.’

Begin maart vorig jaar meldde Mehmet, die niet met zijn echte naam in de krant wil, zich bij schuldhulpverlener Christy de Ruiter van Buurtteam Amsterdam-West. Hij had toen een schuld van 20 duizend euro uitstaan bij negen schuldeisers, waaronder de Belastingdienst, de zorgverzekeraar, het energiebedrijf, de woningcorporatie, Wehkamp en Vodafone.

Schaamte

‘Mehmet had veel schaamte over zijn schuldenproblematiek’, zegt De Ruiter. ‘Ik heb meteen de pauzeknop ingeschakeld, medio maart al, waardoor schulden worden bevroren. We verzoeken schuldeisers dan om gedurende vier maanden geen nieuwe incasso’s of aanmaningen meer te sturen. In die periode konden we in een relatieve rust aan een schuldenregeling werken.’

De pauzeknop is een nieuw instrument in de wereld van de schuldhulpverlening, dat in Amsterdam al ruim een jaar bij wijze van proef wordt ingezet. Door de tijdelijke incassostop krijgt de schuldenaar de rust en ruimte om zich te richten op een financiële oplossing. Want mensen met schulden kunnen via de gemeente wel gratis hulp krijgen, maar een eventuele schuldsanering kan nog vele maanden of zelfs meer dan een jaar op zich laten wachten.

‘Je moet heel wat uitzoeken: zijn alle toeslagen wel ontvangen, is het met de inkomstenbelasting goed gegaan?’, aldus De Ruiter. ‘Alle schulden moeten in kaart worden gebracht. In de tussentijd blijven de incasso’s, aanmaningen of boetes op de deurmat vallen en wordt de schuldenberg steeds hoger. Dat veroorzaakt weer extra stress bij de cliënt. Die pauzeknop geeft even schuldenrust.’

Het afgelopen jaar is voor vijftig Amsterdammers met problematische schulden een succesvolle aanvraag gedaan voor het inzetten van de pauzeknop door Buurtteam Amsterdam. Zij hadden gemiddeld acht schuldeisers. Aan de tijdelijke incassostop werkten gemiddeld twee van de drie schuldeisers mee. Ook in Den Haag en Eindhoven is geëxperimenteerd met een prototype van de pauzeknop, in deze steden rode knop geheten.

Hulpverleners en cliënten in de drie steden zijn doorgaans enthousiast over de pauzeknop, die tijdens de soms moeizame zoektocht naar een uiteindelijke financiële oplossing alvast de broodnodige ‘schuldenrust’ creëert. Daarom doen de wethouders van Amsterdam, Den Haag en Eindhoven samen met de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening, donderdag in een gesprek met minister Carola Schouten voor Armoedebeleid een dringend beroep op haar om de introductie van een landelijke pauzeknop te ondersteunen. Ook andere gemeenten en een bont gezelschap aan schuldeisers wordt gevraagd daaraan mee te werken. ‘Met de inzet van een brede coalitie is de invoering van een landelijke pauzeknop nog voor het eind van dit jaar mogelijk’, stellen de initiatiefnemers.

Kale kip

Ook schuldeisers kunnen voordeel hebben van de pauzeknop. Want steeds maar aanmaningen blijven sturen aan iemand die al diep in de schulden zit, werkt niet. Oftewel: van een kale kip kun je niet plukken. Bij een schuldenregeling kunnen ze in ieder geval nog een deel van de vorderingen tegemoet zien.

‘Doorgaan met incasseren terwijl iemand problematische schulden heeft waarbij hulp nodig is, is verloren tijd voor schuldeisers’, zegt NVVK-woordvoerder Auke Schouwstra. ‘Ook de incasso-activiteiten kosten hun geld, dat ze vaak niet meer terugzien.’

Bij schuldhulpverleners die zijn aangesloten bij de NVVK komen jaarlijks 80 duizend hulpaanvragen binnen. Volgens cijfers van het CBS hadden begin 2018 meer dan 650 duizend huishoudens in Nederland (oftewel ruim 8 procent) te maken met ‘geregistreerde problematische schulden’.

Met Mehmet is het uiteindelijk goed gekomen, vertelt hij. ‘Je zat je constant zorgen te maken over al die brieven die binnenkwamen. Of dan werd je weer gebeld door een incassobedrijf. Met die pauzeknop kreeg ik eindelijk vier maanden rust, terwijl de schuldhulpverlening samen met mij aan een oplossing werkte’, aldus de Amsterdammer.

Volgens schuldhulpverlener De Ruiter werkten niet eens alle schuldeisers mee aan de tijdelijke incassostop voor Mehmet: drie bedrijven of instanties wilden of konden niet meedoen. Uit de Amsterdamse proef komt in het algemeen ook ‘meer bekendheid bij schuldeisers’ naar voren als belangrijk verbeterpunt. ‘Zorg dat zo veel mogelijk schuldeisers deelnemen, te beginnen bij overheidsschuldeisers’, zo luidt ook een van de aandachtspunten bij het experiment in Eindhoven en Den Haag.

Alle negen schuldeisers van Mehmet zijn uiteindelijk wel akkoord gegaan met een schuldensanering. Zijn schuld van 20 duizend euro is voor 7.500 euro afgekocht door de gemeentelijke Kredietbank. Via een budgetbeheerder lost Mehmet die lening van 7.500 euro weer in drie jaar af aan de kredietbank.

Rust en ruimte

‘Met het inschakelen van die pauzeknop viel duidelijk een last van Mehmet af’, verhaalt hulpverlener De Ruiter. ‘Hij heeft rust en ruimte gevonden om aan andere zaken te werken.’

Zonder zo’n tijdelijke incassostop zie je soms ook dat cliënten het gewoon opgeven, onderstreept ze. ‘Die mensen zeggen dan: shit, ik heb toch hulp gezocht. Maar die brieven blijven binnenkomen, de schulden blijven maar oplopen. Die haken dan gewoon af.’

Mehmet krijgt nu maandelijks leefgeld van zijn budgetbeheerder. ‘Ik voel me een stuk beter dan een jaar geleden’, zegt hij. ‘Ik deed impulsaankopen. Er waren ook zoveel verleidingen, zoals afbetalen in drie termijnen. Er was geen structuur, het was niet de slimste manier om te leven. Ik geef mijn geld nu verstandiger uit.’