Guernsey stemt over legalisering euthanasie - Verenigd Koninkrijk wacht in spanning af

Het parlement van Guernsey zal, na twee dagen debatteren, donderdag stemmen over het legaliseren van euthanasie. Wanneer een meerderheid van de veertig afgevaardigden voor blijkt te zijn, wordt het Kanaaleiland met haar 63 duizend inwoners het eerste van de Britse eilanden waar artsen terminaal zieke mensen mogen helpen bij het beëindigen van hun leven. Het debat en de stemming worden nauwgezet gevolgd in Groot-Brittannië waar een meerderheid van de Kamerleden nog steeds niets moet hebben van euthanasie.

De requête, zoals een initiatiefvoorstel heet op Guernsey, behelst een regeling waarbij terminaal zieke mensen die minder dan zes maanden te leven hebben en geheel bij zinnen zijn, hulp kunnen vragen bij levensbeëindiging. In de Amerikaanse staat Oregon bestaat sinds 1997 eenzelfde variant, die minder ver gaat dan de euthanasiewet in Nederland. Als het wetsvoorstel er doorheen komt, zullen de details tijdens een anderhalf jaar durende inspraakronde worden uitgewerkt. Initiatiefnemer Gavin St Pier wil wel voorkomen dat het eiland een euthanasiebestemming wordt.

Zwitserland is momenteel de plek waar zieke en welgestelde Britten naartoe gaan die een lijdensweg willen voorkomen, aangezien euthanasie in eigen land verboden is. Regelmatig laait de discussie rond de kwestie op, meestal aan de hand van tragische gevallen. Tot nu toe eindigde dat debat, na talrijke juridische procedures, altijd met een nederlaag in de volksvertegenwoordiging. Tegenstanders van euthanasie gebruiken meestal het glijdende schaal-argument, met het liberale Nederland als voorbeeld. Opinieonderzoeken wijzen evenwel uit dat een meerderheid van de Britten geen moeite heeft met euthanasie.