Gruwelmoord op Scandinavische toeristen in Marokko heeft mogelijk een terroristisch motief

Nabij het dorpje Imlil zijn de gedode vrouwen ontdekt. Beeld AFP

De slachtoffers van de moordpartij zijn Louisa Vesterager Jespersen (24) uit Denemarken en Maren Ueland (28) uit Noorwegen. De vriendinnen, twee fanatieke buitensportliefhebbers, waren een maand lang samen op vakantie in Marokko.

Hun lichamen werden maandag gevonden, in het hooggebergte nabij Imlil. Het lijkt erop dat de vrouwen op weg waren om de Toubkal te beklimmen. Dat is de hoogste berg van Marokko. Ze kampeerden in een klein tentje te midden van een rotsig landschap en besneeuwde bergtoppen. Daar werden ze in de nacht overvallen. De moordenaars hadden messen bij zich, waarmee ze hen de hals doorsneden.

De eerste verdachte werd dinsdag al opgepakt. Hij maakt deel uit van een ‘terroristische groepering’, aldus een communiqué van de procureur-generaal uit Rabat woensdagavond. Drie anderen werden donderdag door de Marokkaanse veiligheidsdienst gearresteerd in Marrakech. Er is momenteel een justitieel onderzoek gaande dat meer moet onthullen over ‘de ware motieven van de verdachten, alsmede over hun terroristische achtergrond’, aldus de dienst.

Er zou op internet ook een video circuleren van de moord, al is vooralsnog onduidelijk of het waarheidsgetrouwe beelden betreffen. Daarin zou een van de daders gewag maken van ‘vijanden van Allah’ en ‘wraak voor onze broeders in Hajine’ – na maanden van gevechten werden IS-strijders vorige week uit dat Syrische stadje verdreven, geholpen door de internationale coalitie onder leiding van de VS.

De Marokkaanse daders hadden volgens lokale media hun tent opgeslagen op enkele honderden meters van hun slachtoffers. Na het plegen van hun gruweldaad gingen ze er vandoor. Ze werden tijdens hun vlucht in het holst van de nacht gefilmd door de bewakingscamera van een hotel, meldt de Marokkaanse nieuwssite Médias24. Die beelden hebben de politie geholpen bij de opsporing.

Het is voor het eerst sinds 2011, toen er een bom ontplofte in een café in Marrakech, dat er in Marokko doden vallen door terrorisme. Terwijl in Europa regelmatig radicale moslims van Marokkaanse origine toesloegen, bleef Marokko vrij van aanslagen. Dat komt vooral door de inspanningen van de Marokkaanse veiligheidsdienst. Die arresteert aan de lopende band potentiële terroristen: sinds 2014 zouden ten minste 33 aanvallen, geïnspireerd door IS, zijn verijdeld, rapporteerde het Amerikaanse Combating Terrorism Center.

De Deense premier Lars Løkke Rasmussen zei donderdag dat er ‘nog steeds donkere krachten zijn die onze waarden willen bevechten’ en dat ‘we niet moeten toegeven’. Zijn Noorse evenknie, Erna Solberg, sprak van ‘een brute en zinloze aanval op onschuldigen’. Later op de dag veroordeelde ook de Marokkaanse premier Saad Eddine El Othmani de ‘hatelijke misdaad’, ‘een daad die tegen de normen en waarden van de Marokkanen indruist, en ook tegen de tradities van de regio waarin de misdaad is begaan’.

Veel Marokkanen reageerden op de sociale media met afschuw en verontschuldigen op de dubbele moord. Het Noord-Afrikaanse land stond bekend als een veilige vakantiebestemming, en dat is economisch van groot belang: het toerisme vormt er de belangrijkste bron van inkomsten na de landbouw.