Gruwelijke moord op ‘deserteur’ roept opnieuw vragen op over behandeling Russische soldaten

Leden van de Wagner Groep voor het kantoor van het huurlingenbedrijf in St.-Petersburg. Beeld AP

De gruwelijke video werd afgelopen weekeinde verspreid op het Telegram-kanaal van Grey Zone, een site die nauwe banden heeft met de Wagner Groep. Volgens de site kreeg de ‘verrader’ zijn verdiende straf. Het gaat om Jevgeni Noezjin, een voormalige gevangene uit een strafkamp in Rjazan, die een straf uitzat wegens moord. Hij sloot zich eerder dit jaar aan bij de groep in ruil voor de belofte dat hij na een halfjaar aan het front gratie zou krijgen.

Begin september gaf Noezjin zich over aan het Oekraïense leger. In een vraaggesprek met de Oekraïense televisie zei hij later dat hij van meet af aan van plan was geweest zich zo snel mogelijk gevangen te laten nemen en zich aan te sluiten bij het Oekraïense leger.

Het is onduidelijk hoe Noezjin weer in handen is gekomen van de huurlingengroep. Naar eigen zeggen werd hij op 11 november op straat in Kyiv bewusteloos geslagen en ontwaakte hij bij Wagner. Volgens de actiegroep Gulagu.net, die opkomt voor de rechten van gevangenen, zou hij zijn teruggestuurd in het kader van een gevangenenruil met de Russen. Dit zou zijn gebeurd nadat Prigozjin had gedreigd verdere uitwisselingen te blokkeren.

Overgelopen naar Oekraïne

In de video geeft Noezjin, wiens hoofd met tape is vastgemaakt aan een blok beton, toe dat hij naar de Oekraïners was overgelopen. Daarop slaat een man hem met een moker op zijn hoofd, waarna hij omvalt en de man hem een tweede mokerslag toedient.

Wagner-baas Prigozjin noemde het een ‘prachtig stukje regisseurswerk’. ‘Wat betreft de man die een mokerslag kreeg: in deze show is duidelijk te zien dat hij geen geluk vond in Oekraïne, maar onvriendelijke, doch rechtvaardige mensen tegenkwam’, constateerde Prigozjin sarcastisch. ‘Noezjin verried zijn eigen mensen, zijn kameraden.’

De gruwelijke video en Prigozjins wrede commentaar lijken duidelijk bedoeld om andere gevangenen die zich bij de Wagner Groep hebben aangesloten te waarschuwen dat het huurlingenleger niet met zich laat sollen. Wie probeert te deserteren, wacht de kogel, waarschuwde Prigozjin tijdens zijn recente tocht langs strafkampen om ‘vrijwilligers’ te werven voor zijn huurlingenleger.

Het Kremlin weigerde maandag commentaar te geven op de gruwelijke beelden. ‘Dit gaat ons niet aan’, reageerde president Poetins woordvoerder Dmitri Peskov. Wagner-baas Prigozjin heeft nauwe banden met Poetin, voor wie hij ooit werkte als kok. Daarbij komt dat het huurlingenleger een deel van zijn wapens, zoals tanks en pantserwagens, vrijwel zeker van het ministerie van Defensie krijgt.

Russische leger

De Russische autoriteiten worden zelf ook bekritiseerd vanwege hun behandeling van soldaten die aan de gevechten in de frontlinie proberen te ontkomen. Familieleden van pas opgeroepen reservisten vertelden de onafhankelijke site Astra dat zij gevangen worden gehouden in kelders en kuilen, als ze weigeren terug te keren naar het front.

Het gaat om mannen die eind september werden gemobiliseerd en vrijwel zonder training meteen naar de voorste linies werden gestuurd, hoewel ze de garantie hadden gekregen dat zij ver van de vijandelijke linies zouden worden ingezet. Ook ontbrak het hun aan wapens, munitie en ander materieel, waardoor ze vrijwel weerloos waren tegen de beschietingen door de Oekraïners.

Soldaten die zich aan het front in de regio Loehansk na zware verliezen terugtrokken, werden voor ‘zwijnen’ uitgemaakt en kregen volgens hun familie het bevel terug te keren naar het front. Wie weigerde werd opgesloten in een van de kelders in de buurt van de plaats Zajtseve.

Een soldaat vertelde zijn familie dat hij met wel tachtig man vastzat in een van die geïmproviseerde gevangenissen. De weigeraars zouden soms ook mishandeld worden. Anderen kregen volgens Astra te horen: ‘We schieten jullie dood, gooien jullie in een kuil en zeggen jullie familie dat jullie worden vermist.’