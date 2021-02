Gruwelijk ontgroeningsritueel nu toch reden om Leuvense studenten van universiteit te bannen – ruim 2 jaar na dato

Een herdenkingsdienst ter nagedachtenis aan Sanda Dia. Beeld BELGA

Het gaat om zeven studenten die betrokken waren bij de dood van Sanda Dia in de Belgische plaats Vorselaar. Dia werd het slachtoffer van een extreem ontgroeningsritueel van de studentenvereniging Reuzegom, waarbij de jongen liters alcohol moest drinken, evenals grote hoeveelheden visolie. Ook werd hij urenlang buiten in een put met ijskoud water gezet. Ondertussen werd er over Dia heen geplast en moest hij een papje eten waarin een muis was vermalen met een blender.

Later die avond werd hij uit de put gesleept en omdat het slecht met hem ging, werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat de lichaamstemperatuur van de jongen naar 27 graden was gedaald. Hij overleed enkele dagen later aan meervoudig orgaanfalen. In de tussentijd hadden de ontgroenende leden van Reuzegom er alles aan gedaan om hun sporen te wissen. Ze hadden de plek des onheils zorgvuldig opgeruimd, alle foto’s en filmpjes gewist en hun chatgroep opgeheven, zo bleek later uit onderzoek van de Belgische politie.

Opstel schrijven

Hoewel de ontzetting in België groot was, gebeurde er sindsdien eigenlijk weinig. De vereniging werd weliswaar opgeheven en de universiteit bestrafte de betrokken leden met een tuchtmaatregel: ze moesten een opstel schrijven over ontgroeningen en kregen een taakstraf van dertig uur. Maar het is pas nu, na aandringen van onder meer Dia’s vader en een groep professoren, dat hardere maatregelen volgen. ‘Het strafdossier bleek nieuwe elementen te bevatten waarover de universiteit eerder niet beschikte’, aldus vicerector Tine Baelmans van de KU Leuven tegen de Vlaamse omroep VRT.

De verbanning van de universiteit geldt overigens alleen voor de zeven Reuzegommers die nog staan ingeschreven aan de KU Leuven. De overige elf betrokkenen zijn inmiddels afgestudeerd. Tegen hen loopt nog wel een onderzoek bij het OM van Belgisch Limburg voor mogelijke betrokkenheid bij onterende behandeling, onopzettelijke doding, het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg en schuldig verzuim. Wanneer die zaak voorkomt, is nog onbekend.

Hoewel de KU Leuven met deze strafmaatregelen de zaak definitief hoopt af te ronden, heeft al minstens één Reuzegom-lid via zijn advocaat laten weten de beslissing aan te vechten. ‘De sanctie is niet aangepast aan wat mijn cliënt gedaan heeft’, zei deze tegen de VRT. ‘De KU Leuven heeft gezocht naar argumenten om te voldoen aan de maatschappelijke vraag naar wraak. Mijn cliënt is al eens gestraft, je kan iemand geen twee keer straffen voor hetzelfde feit.’ Daarmee doelde de advocaat onder meer op het opstel dat zijn cliënt had moeten schrijven naar aanleiding van de dood van Dia.