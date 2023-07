Groundsman van FC Groningen met de perfecte naam voor zijn werk had ‘passie voor zijn grassie’

Jan van de Velden

Het was het standaardgrapje bij rondleidingen in Euroborg, het stadion van FC Groningen, zodra groepen bij het veld waren aangekomen. ‘Dit is Jan, Jan van de velden. En zo heet-ie ook.’ Naam en beroep vielen samen bij de man die negen jaar de velden bij FC Groningen verzorgde. ‘Passie voor het grassie’ was zijn motto – een gevleugelde uitspraak die later door de club op een tegel werd vereeuwigd.

Van de Velden, zoon van een hovenier, werd geboren in Haarlem en belandde na een wereldreis in het Groningse dorpje Stitswerd, waar hij een schattig huisje zag staan waarop juist op dat moment een bordje werd gehangen: te koop. Met zijn toenmalige Franse vrouw Sabine, die hij tijdens een reis in Spanje had leren kennen, werden ze een bezienswaardigheid in het dorp. Van de Velden vanwege zijn hippiekapsel, Sabine, een Parisienne, omdat ze op hoge hakken melk ging halen bij de boer.

Van de Velden had de middelbare tuinbouwschool afgerond en verdiende – ook nadat het huwelijk was gestrand en hij Jojo Bottema had leren kennen – de kost onder meer als boekettenbinder en hovenier bij kwekerijen en op een zorgboerderij. Als het werk maar buiten was en met groen te maken had.

Dag en nacht bezig

Zo belandde hij ook bij FC Groningen, dat in 2006 vrijwilligers zocht voor het veldonderhoud. Een paar jaar later solliciteerde hij, met succes, op de vrijgekomen functie van groundsman. ‘Dag en nacht was hij bezig’, vertelt Jojo, met wie hij twee kinderen kreeg. ‘Er was altijd wel iets te doen. Maaien, sproeien, de lijnen zetten. ‘Ik ga even bij mijn tuintje kijken’, zei hij dan.’

Het veld was het visitekaartje van de club. Dat moest er piekfijn uitzien, vond Van de Velden. Omdat hij inmiddels in de wijk naast het stadion woonde, was hij er ook zo. Op wedstrijddagen was hij vaak de eerste die ter plekke was. Jojo: ‘Hij had een kort lijntje met de technische staf. Dan wilde hij weten: moet het gras nog gerold worden, gesproeid, bezand? Als ze verloren, mocht het nooit aan het veld liggen.’

Van de Velden was geliefd bij de club, vooral vanwege zijn opgewekte, relativerende humor. Die humor en het optimisme bleven, ook nadat bij hem in 2020 slokdarmkanker met uitzaaiingen was geconstateerd. Met zijn broer liep hij in de periode daarna begraafplaatsen af, op zoek naar een mooie plek, onderwijl fantaserend over een tekst op zijn steen, steeds meliger. ‘Eh, hier ligt Jan van de Velden en hij heeft niets meer te melden.’

Liverpool

Een van zijn laatste wensen was om een wedstrijd van Liverpool mee te maken, vanwege de historie van die club, het clublied You’ll Never Walk Alone en de prachtige grasmat op Anfield. Virgil van Dijk, oud-aanvoerder van FC Groningen, regelde kaartjes voor hem. ‘Dit is wel de laatste keer dat ik het doe hoor’, merkte hij er droogjes bij op. Jojo: ‘Die humor vond Jan geweldig.’

Ze filmde hoe hij samen met zijn zoon en broers het You'll Never Walk Alone meebrulde. Veelbetekenende blikken werden uitgewisseld; iedereen wist dat het daarna snel over zou zijn.

Jan van de Velden overleed 20 juni, op 68-jarige leeftijd. Het filmpje op Anfield was de emotionele afsluiter van de uitvaart, die was begonnen met een rondje Euroborg met de rouwwagen, waar oud-collega’s en vrijwilligers met fakkels afscheid van hem hadden genomen. De rook belandde in de parkeergarage, waarna het brandalarm afging en iedereen vast kwam te zitten. Ook daar had hij vast heel hard om kunnen lachen.