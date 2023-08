Grotere rol van Ecuador in drugssmokkel is goed zichtbaar in Nederlandse en Belgische havens

In Guayaquil is een slachtoffer van een schietpartij bedekt met een deken, op 4 juni. Beeld ANP / AFP

Aantal moorden in Ecuador in korte tijd verviervoudigd

De moord op de Ecuadoraanse presidentskandidaat Fernando Villavicencio staat niet op zichzelf. Ecuador kampt de afgelopen jaren met een golf aan geweld. Het kleine Zuid-Amerikaanse land was in 2017 nog het op één na veiligste land in de regio in termen van moordcijfers, maar vond zich vorig jaar terug aan de andere kant van de lijst. Het nationale statistiekbureau telde toen ruim 4.800 moorden, een verviervoudiging in drie jaar tijd.

Omgerekend zijn dit ongeveer 26 doden per 100 duizend inwoners, ongeveer net zo veel als in Colombia. Alleen in Honduras (35,8) en Venezuela (40,4) lag het moordcijfer per inwoner hoger.

Het geweld in Ecuador is vooral toegenomen in havensteden Guayaquil en Esmeraldas, waar veel drugsbendes actief zijn. Esmeraldas, dicht bij de Colombiaanse grens, behoort volgens de denktank Insight Crime tot de gevaarlijkste plekken van Latijns-Amerika.

Ecuador onderschept steeds meer cocaïne

De toename van geweld in Ecuador gaat gepaard met meer inbeslagnamen van cocaïne. Met de grote cocaïneproducenten Peru en vooral Colombia als buren speelde Ecuador al langere tijd een belangrijke rol als doorvoerland. Maar waar er tien jaar geleden nog geen 50 ton per jaar werd aangetroffen, was dit in 2021 ruim 175 ton. Alleen in de VS en Colombia was dit meer. De stijging komt vermoedelijk doordat de productie zich deels heeft verplaatst.

Rotterdam, Vlissingen en Antwerpen belangrijke bestemmingen voor coke uit Ecuador

De grotere rol van Ecuador in de internationale drugssmokkel is goed zichtbaar in de havens van Nederland en België, van oudsher al de smokkelpoorten naar Europa. De meeste drugs die worden onderschept in Rotterdam, Vlissingen en Antwerpen zijn afkomstig uit Ecuador.

In de Nederlandse havens gaat het de afgelopen jaren om 10 tot 15 ton per jaar, goed voor ongeveer een kwart van de onderscheppingen. In Antwerpen, waar vorig jaar meer coke werd aangetroffen dan alle Nederlandse havens bij elkaar, was vorig jaar ruim de helft van Ecuadoraanse afkomst.

Misdaadanalisten in Ecuador schatten dat 40 procent van alle cocaïne naar Europa gaat. Daarmee zouden de Verenigde Staten zijn verdrongen als voornaamste bestemming. De vraag naar cocaïne in Europa is de afgelopen jaren fors gestegen. Ook een handelsverdrag van de EU met Ecuador speelt vermoedelijk een rol, omdat hierdoor meer transporten naar Europa varen.