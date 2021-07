Grote zuurstoftekorten in Indonesische ziekenhuizen: maandag 30 duizend nieuwe infecties

Coronakerkhof in Bekasi, Java. Beeld AFP

Sinds begin juni is het aantal geconstateerde besmettingen in Indonesië vervijfvoudigd tot de recordhoogte van bijna dertigduizend nieuwe infecties op maandag. Ook vielen er zeker 558 doden. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk vele malen hoger aangezien veel mensen niet naar het ziekenhuis gaan en zo’n 20 procent van de afgenomen tests positief is.

De verwachting van het Rode Kruis is dat de huidige cijfers eerst zullen verdubbelen voor ze ergens halverwege juli wat zullen afnemen.

Dat is bijzonder problematisch omdat nu al 74 procent van alle ziekenhuisbedden in het land bezet is. Op het eiland Java, en dan vooral in steden als Jakarta, Yogyakarta, Bandung en Solo, is vrijwel geen enkel ziekenhuisbed meer te vinden waardoor alleen nog de hevigste gevallen worden toegelaten. De regering heeft mensen met milde klachten al opgeroepen thuis te blijven.

Graafmachines en zuurstofcilinders

Daarmee is Indonesië het volgende land dat komt met beelden van graafmachines die provisorische begraafplaatsen maken, van tenten die op parkeerterreinen naast de ziekenhuizen worden opgetuigd en van wanhopige familieleden die in allerijl proberen zuurstofcilinders voor hun geliefden op de kop te tikken.

‘Omdat de vraag naar zuurstof drie tot vier keer zo groot is geworden, hebben we nu problemen met de distributie’ zei Luhut Binsar Pandjaitan, de minister die verantwoordelijk is voor de zuurstofvoorraad, maandag.

Doordat zoveel familieleden zuurstofcilinders proberen aan te schaffen voor hun stikkende familieleden, zou de prijs van zuurstof op de zwarte markt al toegenomen zijn met factor drie. Ook in ziekenhuizen heersen grote zuurstoftekorten, met tientallen doden tot gevolg.

Alleen al in het Sardjito ziekenhuis in Yogjakarta, een relatief kleine stad met ongeveer een half miljoen inwoners, stierven sinds afgelopen zaterdag zeker 33 mensen vanwege een gebrek aan zuurstof, aldus een woordvoerder van het ziekenhuis tegen persbureau AP.

Reden van de steil oplopende besmettingscurve is de veel besmettelijkere deltavariant die zich, mede vanwege een gebrek aan regels tijdens de Suikerfeestvieringen in juni, de afgelopen weken flink kon vermenigvuldigen.

Extra maatregelen

Afgelopen donderdag besloot president Joko Widodo de teugels aan te trekken en op de eilanden Java en Bali tot in ieder geval 20 juli een reeks noodmaatregelen af te kondigen. Zo is de horeca is grotendeels gesloten, net als de niet-essentiële winkels, een rits toeristische attracties en de meeste moskeeën.

In hoofdstad Jakarta is bovendien een avondklok ingevoerd en op Bali zijn ruim twintigduizend ambtenaren belast met een extra handhaving van die regels.

Toch komen die maatregelen rijkelijk laat, zeggen veel virologen. Widodo zou hun waarschuwingen de afgelopen weken nadrukkelijk in de wind hebben geslagen in een poging de toch al kwakkelende economie draaiende te houden. Die keuze wreekt zich nu, ook omdat pas 5 procent van de Indonesiërs volledig gevaccineerd is en een groot deel van hen bovendien geprikt is met het Chinese Sinovacvaccin, dat minder bescherming biedt dan veel andere vaccins.

Nederland heeft inmiddels toegezegd later dit jaar 3 miljoen vaccins naar Indonesië te sturen en ook Australië zal Indonesië helpen in totaal zo’n 4 miljoen doses Moderna-vaccin aan te schaffen. Om 70 procent van de volwassen bevolking te vaccineren, heeft Indonesië, het op drie na bevolkingsrijkste land ter wereld, zeker 360 miljoen doses vaccin nodig.