Grote zuivering Pakistaans leger: militaire kopstukken ontslagen om nalatigheid tijdens Khan-protesten

Ex-premier Imran Khan (midden) nadat hij in de rechtbank verscheen op 26 juni, 2023. Beeld AP / K.M. Chaudary

Het is de grootste militaire zuivering in decennia: in totaal werden maandag andere disciplinaire maatregelen genomen tegen vijftien ‘lakse’ officieren, inclusief drie generaals. Ook gepensioneerde topmilitairen en hun familie worden doorgelicht op zoek naar de ‘masterminds’ achter de rellen, aldus een woordvoerder van het leger.

Khan, een politieke outsider die populair werd met zijn sportieve prestaties als cricketspeler en zijn strijd tegen corruptie, verloor zijn positie toen onder zijn bewind de staatsschuld en de inflatie opliepen. Hij probeerde met ongekend grote straatprotesten nieuwe verkiezingen af te dwingen.

Over de auteur

Marije Vlaskamp schrijft voor de Volkskrant over de positie van China in de wereld. Ook volgt ze de ontwikkelingen elders in Azië. Ze was 18 jaar correspondent in Beijing.

Toen die demonstraties uit de hand liepen, kwamen bij confrontaties tussen Khans aanhang en de politie zeker tien mensen om. Inmiddels zijn zo’n vijfduizend mensen gearresteerd.

Uitgehold

Opzienbarend was dat de woede van Khans aanhang zich richtte op militaire installaties. Protesten tegen het leger zijn zeldzaam in Pakistan, maar ex-premier Khan wees openlijk ‘het veiligheids-establishment’ aan als kwade genius achter zijn politieke val. Het leger en de veiligheidsdiensten oefenen op de achtergrond grote invloed uit in Pakistan, waar geen enkele premier tot dusver een termijn vervolmaakte. Heeft de legerleiding een voorkeur, dan komt die favoriet steevast aan de macht. Khan kwam in 2018 ook op dankzij het leger, dat ruzie met zijn voorganger had en dus Khan steunde.

Nu gaat Khan van de ene rechtszaak naar de andere: er liggen zo’n honderd aanklachten tegen hem, maar hij komt steeds op borgtocht vrij. Zijn partij, de inmiddels verboden Pakistan Justice Party (PTI), wordt ondertussen onder druk van de veiligheidsdiensten uitgehold. De afgelopen weken bedankte de ene na de andere PTI-prominent voor het lidmaatschap. Meestal na een periode in detentie: wie Khan niet direct na vrijlating laat vallen, wordt meteen opnieuw gearresteerd.

Terwijl tientallen partijgenoten afstand nemen van Khan en de legertop in eigen gelederen vijftien officieren heeft aangepakt, begint het afstraffen van burgers die bij de rellen waren betrokken. Volgens een defensiewoordvoerder zijn militaire rechtbanken maandag begonnen met processen tegen ruim honderd burgers.

Militaire tribunalen

Dat is een omstreden stap. Volgens de Pakistaanse grondwet mogen slechts burgers die worden verdacht van schending van militaire geheimen voor militaire rechtbanken worden gebracht. Internationale mensenrechtenorganisaties zijn kritisch over militaire tribunalen omdat de geheime procedures daar nadelig zijn voor de verdediging van verdachten.

De inzet van militaire rechtbanken is een intimiderend signaal aan Khans aanhang, bijvoorbeeld zijn sympathisanten binnen het burgerlijk rechtssysteem. Voorheen gedroegen rechtbanken zich als verlengstuk van de veiligheidsdiensten, maar nu proeft de magistratuur van zelfstandige politieke macht. Verschillende rechters hebben de afgelopen maanden beslissingen in het voordeel van Khan genomen.

Ook inzake de militaire rechtbanken laat de magistratuur zich niet zomaar opzijzetten. Het leger en de rechterlijke macht spreken elkaar openlijk tegen in een steeds hoger oplopende machtsstrijd: dinsdag zei de procureur-generaal dat de processen niet mogen beginnen tot een bezwaarprocedure bij een burgerlijke rechter tegen de inzet van militaire rechtbanken is afgehandeld.