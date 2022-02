Grote verschillen vaccinatiegraad binnen Amsterdam en Den Haag

In de vaccinatielocatie in de Amsterdamse RAI worden boosterprikken gegeven. Beeld ANP

Vaccinatiecijfers per wijk bekend, grote contrasten binnen gemeenten

Vooral in Amsterdam en Den Haag verschilt de vaccinatiegraad per wijk enorm. In Rotterdam en Utrecht liggen de percentages aanmerkelijk dichter bij elkaar. Dat blijkt uit cijfers die dinsdag door het RIVM gepubliceerd zijn. Ook in gemeenten die deels in de bijbelgordel liggen, zijn de verschillen groot. In het Westelijk Havengebied in Amsterdam, met overigens maar een kleine 700 inwoners, is de vaccinatiegraad lager dan in Urk. En in Staphorst, waar 57 procent is gevaccineerd, zijn wijken waar bijna driekwart van de inwoners een coronaprik is gaan halen. In heel Den Haag is bijna driekwart van de inwoners van 12 jaar en ouder volledig gevaccineerd, maar in bijvoorbeeld de Schilderswijk en het Transvaalkwartier ligt de vaccinatiegraad onder de 50 procent. Een paar kilometer verderop, in Kijkduin en de Vogelwijk aan de kust, is meer dan 80 procent van de bevolking van 12 jaar en ouder gevaccineerd.

Recordcijfers door inhaalslag, maar werkelijk aantal positieve testen stabiliseert

De afgelopen week meldde het RIVM 824 duizend nieuwe coronabesmettingen, waarvan bijna 400 duizend op dinsdag. Dit is verreweg het hoogste aantal ooit, mede door een grote inhaalslag. Bijna 200 duizend besmettingen van de afgelopen drie weken waren wel bekend bij de GGD, maar konden niet tijdig verwerkt worden in de systemen. Sinds dinsdag worden de positieve testresultaten daarom rechtstreeks vanuit de teststraten aan het RIVM gerapporteerd. Het record wordt echter niet alleen veroorzaakt door de achterstallige meldingen, want het aantal positieve testen is sowieso erg hoog. Uit GGD-cijfers blijkt dat dagelijks ruim 80 duizend Nederlanders positief testen. Wel neemt de groei af. Het RIVM spreekt van een stabilisatie op hoog niveau.