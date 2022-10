Grote verschillen bij opvang vluchtelingen: Amsterdam koploper, zeven gemeenten hebben geen enkele vorm van asielopvang

Oekraïense vluchtelingen komen in maart met de bus aan bij een tijdelijke opvang in Waddinxveen. Beeld ANP

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) maakt er geen geheim van. Gek wordt hij ervan dat gemeenten hem niet wat meer helpen om de asielopvangcrisis op te lossen. Hij stootte zijn neus al in Bant, waar geen tweede aanmeldcentrum komt, en in Albergen, waar bewoners protesteerden toen bleek dat er asielzoekers in een oud hotel zouden komen. Om de crisis te bezweren, werkt het kabinet nu aan een wet waarbij gemeenten verplicht kunnen worden vluchtelingen op te vangen.

Het roept de vraag op wat de verschillende gemeenten en Veiligheidsregio’s momenteel doen aan opvang. Hoeveel Oekraïners zitten in vakantiehuisjes of leegstaande kantoren? Aan welke kades liggen de cruiseschepen voor de buitenslapers in Ter Apel? Wie is bereid veldbedden in de sporthal te plaatsen als het nodig is? Waar staan de reguliere opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)? En wie drukt zijn snor?

Geen totaaloverzicht

Tijd dus voor een zoektocht naar – populair gezegd – de duikers en de deugers. Hoe? Door voor het eerst data te verzamelen van alle opvangplekken in elke gemeente.

Maar dat bleek niet makkelijk. Het COA kwam weliswaar snel over de brug met cijfers over asielzoekerscentra en tijdelijke opvanglocaties, maar daarna ging het mis. Zo bleek niemand te beschikken over een overzicht van de opvang van Oekraïners per gemeente.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid verwees door naar de 25 Veiligheidsregio’s. Maar toen de Volkskrant die benaderde, bleken ze niet allemaal bereid om actuele cijfers te delen over opvangplekken voor Oekraïners en voor de crisisnoodopvang, die ook via de Veiligheidsregio’s geregeld wordt.

‘In de regio Gelderland-Midden hebben we afgesproken dat gemeenten zelf communiceren over hun eigen gerealiseerde opvangplekken’, liet een woordvoerder weten. Waarop de Volkskrant elke gemeente afzonderlijk moest benaderen om de cijfers te krijgen die de Veiligheidsregio gewoon in een tabelletje had. Hetzelfde gebeurde bij de regio’s Fryslân, IJsselland, Twente, Midden- en West-Brabant en Limburg-Noord.

Dagkoersen

Toen de cijfers eenmaal binnenrolden, kwam nog een ander probleem aan het licht: gemeenten hanteren niet allemaal dezelfde terminologie. Sommige schaarden bijvoorbeeld de opvang van Oekraïners onder het kopje noodopvang of crisisnoodopvang. De Volkskrant heeft de getallen zoveel mogelijk geprobeerd te controleren.

Ook de interpretatie behoeft nuance. Zo gaat het hier om dagkoersen. Deze cijfers zijn verzameld vanaf half september. In de tussentijd zijn er bestaande plekken verdwenen en nieuwe plekken bijgekomen. Soms is een groep vluchtelingen van een sporthal in de ene gemeente naar een oud kantoorgebouw in de andere gemeente verplaatst. Wie in dit onderzoek op nul staat, kan inmiddels best bedden beschikbaar hebben.

Een lage score wil ook niet altijd zeggen dat een gemeente zich niet inspant. Zo komen de veertig opvangplekken in Losser voort uit een samenwerking met de gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen. Op een kaartje lijkt het of die gemeenten geen crisisnoodopvang bieden. Gemeenten als Staphorst en Steenwijkerland wezen de Volkskrant erop dat ze wel een locatie aandroegen bij het COA, maar dat het aanbod werd geweigerd.

En dan speelt bij het beoordelen van de inspanning van gemeenten ook nog de vraag hoeveel elk bed waard is. ‘Of een gemeente de nek uitsteekt, hangt vooral af van het type locatie en hoelang die open is’, zegt woordvoerder Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk. Tien jaar een asielzoekerscentrum is echt wat anders dan drie weken noodopvang.

Kijk met die gedachte in het achterhoofd eens naar de cijfers van Gilze en Rijen. Die gemeente vangt geen Oekraïners op, heeft geen noodopvang en geen crisisnoodopvang. Maar ja, tegenover al die nullen staat wel een asielzoekerscentrum met 1.200 plekken.

Vrijwel alle gemeenten vangen Oekraïners op

Ze kwamen snel. En ze kwamen met velen. Nadat Rusland in februari Oekraïne was binnengevallen, trokken talloze Oekraïners de grens over, onder meer naar Nederland. Inmiddels staan hier circa 89 duizend Oekraïners geregistreerd, van wie circa 62 duizend een gemeentelijke opvangplek hebben gekregen. De rest woont bij particulieren of heeft zelf woonruimte geregeld.

Bijna het hele land doet mee, blijkt uit het Volkskrant-onderzoek. Van de 344 gemeenten hebben er 333 een of meerdere opvangplekken voor Oekraïners ingericht. Sommige gemeenten leveren slechts een kleine bijdrage. Zo heeft Mook en Middelaar ‘twee vakantiehuisjes’ voor vier tot zes personen beschikbaar gesteld. Vlieland heeft één gemeentelijke opvangplek voor een Oekraïner.

Amsterdam heeft verreweg de meeste gemeentelijke plekken: 2.360, op gepaste afstand gevolgd door Den Haag (1.141), Utrecht (1.100), Rotterdam (1.069) en Almere (980). Relatief gezien vangt Gennep verreweg de meeste Oekraïners op: 450 op een bevolking van circa 26 duizend. Dit is omgerekend tien keer meer dan Amsterdam.

Van de 11 gemeenten die geen opvang voor Oekraïners gerealiseerd hebben, is Molenlanden met 45 duizend de grootste. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid was het lastig geschikte opvanglocaties te vinden in de kleine dorpskernen. Maar ze heeft ook goed nieuws. Deze week opende Molenlanden alsnog een nieuwe opvanglocatie voor 50 Oekraïners. ‘In een voormalig autobedrijf in Groot Ammers.’

Zeker zes Veiligheidsregio’s voldoen niet aan opdracht voor Oekraïners

Eerst was het verzoek of elke Veiligheidsregio duizend plekken voor Oekraïners kon realiseren. Daar kwam de vraag voor nog eens duizend per regio bovenop. En ten slotte vroeg het Rijk de regio’s om samen nog eens 25 duizend plekken te vinden, waardoor het totaal op 75 duizend zou komen.

Bij die laatste vraag spraken de Veiligheidsregio’s een verdeelsleutel af, waarbij het aantal inwoners en de oppervlakte van een regio een rol speelden. Om welke verdeling het gaat, is niet duidelijk. De exacte inspanningsverplichting per regio kan het Veiligheidsberaad niet delen.

Daardoor is niet duidelijk hoeveel Veiligheidsregio’s voldoende plekken voor Oekraïners hebben gerealiseerd. Wel bekend is dat zes regio’s niet voldoen aan de eerste opdracht om tweeduizend plekken te realiseren. Zo komen Gooi en Vechtstreek en Zaanstreek-Waterland tot circa 1.350 plekken, Kennemerland tot nog geen 1.600 en Zeeland tot 1.750.

Lopen die regio’s allemaal de kantjes ervanaf? Dat ligt genuanceerder. De omvang van Veiligheidsregio’s verschilt namelijk enorm. De grootste zijn Utrecht en Rotterdam-Rijnmond met ruim 1,3 miljoen inwoners, de kleinste is Gooi en Vechtstreek met nog geen 300 duizend inwoners. Per duizend inwoners levert die laatste opeens een prima prestatie. Alleen Drenthe scoort beter.

‘We doen ook enorm ons best’, zegt burgemeester Gerhard van den Top van Hilversum, die voorzitter is van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. ‘Maar ik kan geen ijzer met handen breken. We hebben hier veel kleine gemeenten zonder groot ambtenarenapparaat. Daarom heb ik in de laatste ronde gevraagd rekening te houden met de omvang van de regio’s.’

Binnenkort komen er overigens nog flink wat opvanglocaties bij in zijn regio, zegt Van den Top. In januari zijn er 2.230 plekken voor Oekraïners, waarmee Gooi en Vechtstreek in absolute aantallen aan de opdracht voldoet. ‘En per inwoner staan we dan met stip op één.’

Reguliere asielopvang ligt bij minderheid gemeenten

Het COA verzorgt in Nederland de reguliere opvang van asielzoekers. Die vindt plaats op 157 locaties verspreid over het land. Het gaat daarbij om 60 reguliere asielzoekerscentra. De rest is tijdelijke opvang of kleinschalige opvang voor bijvoorbeeld alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Elke provincie heeft minimaal één reguliere opvanglocatie en vaak meerdere. Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland hebben de meeste plekken, Zeeland veruit de minste.

De grootste opvanglocatie ligt in Ter Apel, waar ook het aanmeldcentrum gevestigd is. Daar is officieel plaats voor tweeduizend mensen. Ook de gemeenten Cranendonck(1.500), Gilze en Rijen (1.200) en Dronten, Noordoostpolder, en Assen (zo’n 1.000) hebben grote azc’s.

Uit historische data van het COA blijkt dat 115 gemeenten de afgelopen tien jaar hebben bijgedragen aan de reguliere opvang. Zij hadden een asielzoekerscentrum. Tweederde van de gemeenten leverde het afgelopen decennium geen bijdrage of alleen tijdelijke opvang, noodopvang of crisisnoodopvang.

En dat terwijl het COA naarstig op zoek is naar locaties. Van de circa 49 duizend mensen die momenteel in de opvang zitten, slapen er 32 duizend in een regulier bed, aldus een woordvoerder. De rest woont in tijdelijke azc’s, in de noodopvang of de crisisnoodopvang. Het COA zou hen graag ook in een regulier azc huisvesten, maar locaties ontbreken vooralsnog. Per 1 januari 2023 wil het COA 51 duizend bedden hebben. Deze week bleek dat dat waarschijnlijk niet gaat lukken.

Slechts negen Veiligheidsregio’s voldoen aan vraag om 450 plekken crisisnoodopvang te regelen

Toen het aantal buitenslapers in Ter Apel voor de zomervakantie toenam, kregen de Veiligheidsregio’s de opdracht elk 225 plekken te vinden waar crisisnoodopvang zou kunnen plaatsvinden. Daarbij gaat het volgens de definitie van het COA om ‘kortdurende opvang van asielzoekers in accommodaties die het Rijk normaal inzet voor burgeropvang bij incidenten, rampen of crises’, zoals sporthallen. In augustus werd die opgave per Veiligheidsregio verdubbeld. Daarbij werd niet gekeken naar het aantal inwoners van de regio’s.

Hoewel het bij de crisisnoodopvang om veel minder plekken gaat dan bij de opvang van Oekraïners, blijkt uit het onderzoek van de Volkskrant dat slechts negen Veiligheidsregio’s minimaal 450 bedden beschikbaar hebben.

Daarbij valt op dat Amsterdam-Amstelland en Groningen meer dan duizend bedden hebben. Zestien regio’s blijven vooralsnog in gebreke, zoals bijvoorbeeld Haaglanden, dat pas 194 plekken heeft.

Een woordvoerder van die regio stelt dat er hard gewerkt wordt, maar dat succes afhangt van ‘lokale (politieke) omstandigheden’. Ook zegt hij dat de regio inzet op crisisnoodopvang die meer behelst dan een bed in een sporthal. ‘Dat kost meer tijd.’

Voorts blijkt dat regio’s kiezen voor een verschillende aanpak. Soms zijn er vaste locaties voor crisisnoodopvang van asielzoekers, elders rouleren ze. In Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost verblijft een groep van circa 225 mensen ongeveer drie weken in de ene gemeente om vervolgens naar een volgende locatie even verderop te verkassen. ‘Als de groep kleiner wordt, bijvoorbeeld omdat vluchtelingen worden opgeroepen zich in Ter Apel te melden, dan wordt deze aangevuld’, zegt een woordvoerder.

Ze stuurt ook een roulatieschema mee, dat vermeldt dat de groep half juli in Waalre aanmeerde, op 3 augustus naar een sporthal in Best of naar een locatie in de gemeente Heeze-Leende, op 24 augustus naar Deurne en op 15 september naar Hapert of Laarbeek.

Daar is niet bewust voor gekozen, zegt de woordvoerder. ‘In eerste instantie kregen we een verzoek voor tijdelijke opvang voor twee tot drie weken. De eerste locatie was voor die periode beschikbaar. Daarna hadden gemeenten in onze regio steeds plekken die tijdelijk beschikbaar waren.’

Zeven gemeenten doen helemaal niets

Geen azc. Geen noodopvang. Geen crisisnoodopvang. En nee, ook geen Oekraïners. Bij enkele Nederlandse gemeenten staan alle tellers op nul, blijkt uit het onderzoek. Het gaat daarbij om Alphen-Chaam, Drimmelen, Midden-Delfland, het eerder genoemde Molenlanden, Roerdalen, Rozendaal en Schiermonnikoog. Hoe zit dat?

‘Deze cijfers doen geen recht aan de inspanningen die de gemeente en de gemeenschap verrichten’, schrijft gemeentesecretaris Boele Boelens van het kleine Rozendaal (1.750 inwoners). Hij wijst op de particuliere opvang van Oekraïners en ‘de inzet van onze ambtenaren bij de crisisnoodopvang in onze buurgemeente Rheden’.

Ook Midden-Delfland protesteert, want de gemeente ‘is wel degelijk actief in de opvang’, schrijft een woordvoerder. De gemeente heeft via de Veiligheidsregio de opdracht gekregen 51 plekken te realiseren. ‘Deze mensen verblijven in opvanglocaties buiten Midden-Delfland, maar wij hebben daar wel zelf afspraken over gemaakt met de omliggende gemeenten.’

‘We hebben geen geschikte locatie voor een grootschalige opvang’, schrijft een woordvoerder van Alphen-Chaam. De gemeente ving eerder dit jaar wel tijdelijk Oekraïners op en richt zich nu ‘op het inrichten van woonvoorzieningen voor de middel- en lange termijn, zodat de azc’s ontzorgd worden. Daarvoor onderzoeken we onder andere alternatieven zoals flexwonen.’

Ook Drimmelen stelt geen panden te hebben. Wel werkte de gemeente enige tijd samen met de buren in Geertruidenberg. ‘De gemeente Drimmelen heeft meegeholpen bij het kwartier maken’, schrijft een woordvoerder. ‘Daarna zijn gedurende enkele maanden dagelijks drie medewerkers uitgeleend voor het beheer.’ Later leende de gemeente ook medewerkers uit aan de crisisopvang van asielzoekers in Moerdijk.

En hoe zit het in het Limburgse Roerdalen? Daar meldt beleidsmedewerker Wim Top dat ze bezig zijn met de voorbereidingen voor een gemeentelijke noodopvang voor Oekraïense ontheemden. ‘Deze gemeentelijke opvang zal vanaf 15 november ten behoeve van maximaal 70 personen worden gerealiseerd.’