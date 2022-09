Grote toeloop pandhuizen nu inflatie en energiearmoede toeneemt

Een klant koopt een boor bij Used Products in Alphen aan den Rijn. Beeld Arie Kievit

In de spreekkamer van het Goudwisselkantoor haalt een vrouw (62) een gouden collier met een hartje uit de zak van haar joggingbroek. ‘Mijn moeder kreeg het van mijn pa’, zegt ze. ‘Ze droeg het toen ze stierf, dus het betekent heel veel voor mij.’

Toch neemt de vrouw, die om privacyredenen niet met haar naam in de krant wil, tijdelijk afscheid van het sieraad. Haar auto ging kapot en de rekening was hoger dan ze kon betalen. Om de rest van de maand door te komen, verpandt ze de ketting.

Het collier met het hartje levert haar 218,85 euro op, oordeelt Wesley (36), goudadviseur en filiaalmanager van het Eindhovense Goudwisselkantoor, die ook uit privacyoverwegingen niet zijn achternaam wil vermelden. ‘Dat geeft weer even lucht’, zegt de vrouw, terwijl ze de bankbiljetten bij elkaar veegt. Over drie maanden hoopt ze genoeg geld bij elkaar te kunnen sprokkelen om het erfstuk terug te kopen. ‘Ik ga boodschappen doen bij de Jumbo en de rest zet ik opzij, want als ik die ketting voorgoed kwijt ben, breekt mijn hart.’

De inflatie liep afgelopen maand op tot 13,6 procent, waardoor steeds meer huishoudens in financiële problemen raken. Na een nacht onderhandelen besloot het kabinet woensdag 15 miljard euro uit te trekken om de koopkracht van de laagste inkomensgroepen en de lage middeninkomens vanaf 1 januari te beschermen. Oppositiepartijen vinden dat het kabinet te laat te hulp schiet. ‘Elke dag’, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver, komen ‘meer en meer mensen in de schulden’.

Uitkomst

Wesley, strak in het pak, ontvangt dagelijks klanten die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Voor hen biedt verpanden tijdelijk een oplossing: klanten lenen geld en laten sieraden of ander edelmetaal dat ze thuis hebben liggen achter als onderpand. Na een paar maanden kopen ze het terug tegen 4,5 procent rente per maand. Als dat niet lukt, kunnen ze de verpanding verlengen en alleen de rente terugbetalen.

Het aantal klanten dat edelmetalen komt verpanden bij de filialen van het Goudwisselkantoor nam deze zomer landelijk toe met 19 procent. De waarde van de verpandingen steeg zelfs met 40 procent. ‘Klanten die voorheen alleen een ring kwamen verpanden, legen nu hun hele sieradendoosje op het bureau,’ zegt regiomanager Geertjan de Keijzer.

Verpanden is een uitkomst nu de boodschappen duurder worden en de benzineprijzen ‘belachelijk hoog’ zijn, zegt een alleenstaande vader (33) die de zilveren muntjes komt terugkopen die hij een paar maanden geleden voor 600 euro per stuk verpandde. ‘In die periode kwam ik er even niet uit. De kosten van mijn eigen bedrijf liepen op, ik moest belasting én een advocaat betalen. Ik had de keuze: óf in de problemen raken óf het kapitaal benutten dat ik thuis had liggen.’

Er komt veel schaamte kijken bij een bezoek aan het pandhuis, zegt Wesley. ‘Voor de meeste mensen is het een flinke drempel om een sieraad waar zij emotionele waarde aan hechten te verpanden. Soms zit er een huilende klant aan mijn bureau die tot het laatste moment heeft gewacht, maar nu écht geld nodig heeft omdat het gas anders wordt afgesloten.’

Nieuwe doelgroep

Ook bij de vestiging van Used Products in Alphen aan den Rijn groeit de verpandingsvoorraad. Waar het magazijn achter de toonbank begin dit jaar nog grotendeels leeg was, puilen de planken nu uit met laptops, spelcomputers, dj-sets, horloges, sieraden en koffers met gereedschap. ‘Als de rekeningen betaald moeten worden en het salaris of de uitkering pas over een week wordt gestort, is het verdomde fijn als je een oud mobieltje kunt verpanden’, zegt Bert Bakker, ceo van de keten Used Products.

‘Ik merk wel dat alles een stuk duurder wordt’, zegt Angelique van de Ruit (51), die op zoek is naar een tweedehands telefoon voor haar vriend. Ze moet rondkomen van 50 euro per week. Eten haalt ze op bij de voedselbank. ‘Ik wil een gegeven paard niet in de bek kijken, maar het eten dat ik daar krijg, is niet altijd zo voedzaam als ik zou willen. Dan beleen ik een oud mobieltje of een sieraad en kan ik iets extra’s op tafel te zetten als mijn kinderen komen eten, of iets kopen wat in de pakketten ontbreekt, zoals wasmiddel.’

Nu het dagelijks leven duurder wordt, ziet inkoper Jeroen de Vrede (35) een nieuwe doelgroep aan de toonbank verschijnen. ‘Zzp’ers in de bouw die tijdelijk hun boor of zaagmachine inleveren om de tijd te overbruggen tot ze hun factuur uitbetaald krijgen.’ Of, zegt ceo Bakker: ‘Mensen met een middeninkomen die een nieuwe iPhone hebben gekocht en na twee weken denken: verrek, dat had ik niet moeten doen, ik moet mijn energierekening nog betalen.’

Verstreken termijn

Ook valt op dat steeds meer mensen hun verpande spullen niet komen ophalen als de verpandingstermijn verstreken is. ‘Het is cru, maar dat levert ons het meeste op,’ zegt De Vrede terwijl hij de wijzerplaat van een Alpha Sierra-horloge oppoetst met zijn T-shirt. De eigenaar is niet komen opdagen, dus het klokje gaat nu de winkel in. Het bedrag op het prijskaartje is drie keer zo hoog als de som die de eigenaar ervoor kreeg toen hij het voor 50 euro verpandde.

Scheef voelt dat niet, zegt hij. In de winkel kosten de horloges weliswaar een paar honderd euro, maar hij betwijfelt of de eigenaar dat bedrag heeft betaald voor het horloge. ‘Op Vakantieveilingen.nl kun je zo’n horloge als je geluk hebt voor 30 euro op de kop tikken.’